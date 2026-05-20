Рубль в среду упал в паре с юанем в рамках коррекции после обновления максимумов с января 2023 года

Москва. 20 мая. Китайский юань вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии в среду. Рубль упал в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с января 2023 года и на фоне усилившей снижение нефти.

В то же время поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам мая. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,46 руб., что на 10,95 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался до 10,29 руб. впервые с 30 января 2023 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 21 мая на 34,17 копейки, до 70,9509 руб./$1, и уменьшил курс евро на 80,48 копейки, до 81,9823 руб./EUR1.

Участники рынка анализировали сообщения относительно официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, который он совершает по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Среда - это основной рабочий день визита Путина в Китай.

Незадолго до визита президента РФ Пекин посетил президент США Дональд Трамп. В Кремле заявили, что никакой увязки между поездками лидеров России и США нет. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает получить информацию о прошедших китайско-американских переговорах "из первых рук".

"Рубль в среду заметно опустился в паре с юанем, при этом сегодняшние торги проходили при повышенной волатильности. В начале сессии рубль обновил максимальные отметки с января 2023 года, однако затем довольно быстро начал слабеть. Полагаем, что это снижение рубля произошло в рамках технической коррекции, поводом к которой послужило падение нефти и отсутствие значимых для нацвалюты заявлений в ходе визита российского президента в Китай. В целом рубль продолжает поддерживать подготовка к основным налоговым выплатам в мае, которые ожидаются в середине следующей недели", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Снижение цен на нефть усилилось вечером в среду на заявлениях президента США Дональда Трампа о скором окончании конфликта на Ближнем Востоке.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дешевеют на 5,07%, до $105,61 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 4,88%, до $99,05 за баррель.

Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро", и Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg. Незадолго до этого американский президент сказал, что Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран.

Между тем иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду пригрозил нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока, если США решат возобновить военные действия.

Кроме того, Financial Times сообщила со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов, что Ормузский пролив в среду намерены миновать три супертанкера, которые везут нефть в страны Азии. По данным издания, два судна везут нефть из Ирака в Китай, еще одно - из Кувейта в Южную Корею. Общий объем экспорта - 6 млн баррелей нефти; вероятно, это самый крупный объем нефти, который пытаются вывезти за день через Ормузский пролив с момента начала конфликта в регионе 28 февраля.

Тем временем в среду Минэнерго США сообщило, что коммерческие запасы нефти в Штатах на прошлой неделе сократились на 7,864 млн баррелей. Товарные запасы бензина на неделе уменьшились на 1,548 млн баррелей, тогда как резервы дистиллятов выросли на 372 тыс. баррелей. Аналитики в среднем прогнозировали снижение запасов нефти на 2,9 млн баррелей, резервов бензина - на 2,1 млн баррелей, дистиллятов - на 1,1 млн баррелей, по данным Trading Economics.

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 20 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник выросла на 4 базисных пункта - до 14,21% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев в среду снизились на 1 базисный пункт и составили 14,35%, 14,98% и 15,87% годовых соответственно.