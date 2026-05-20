"БКС МИ" понизил оценку акций Advanced Micro Devices до "негативной"

"БКС Мир инвестиций" понижает оценку акций Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", но повышает целевую цену до $308 за акцию, что предполагает потенциал снижения на 26%, сообщается в материале аналитиков.

Крайне позитивные прогнозы самой компании на I квартал вдохновили рынок, что привело к удвоению котировок AMD и сделало акции неинтересными для покупки. Даже с учетом более оптимистичных ожиданий потенциал на 12 месяцев, по оценке экспертов, равен -26%.

"Отмечаем слишком высокие для компании мультипликаторы на базе прогноза финансовых показателей на 1 год, - пишут они. - Текущая оценка существенно превосходит средние показатели за последние 5 лет: EV/S - 8,8x против 7x, EV/EBITDA - 38x против 27x, P/E - 48x против 31x. Такие высокие мультипликаторы, несмотря на сильные перспективы сектора и конкурентную позицию компании, представляются нам неоправданными, учитывая нарастающую долговую нагрузку провайдеров инфраструктуры, основных клиентов компании, и сектора в целом, и все еще неподтвержденную монетизацию конечного спроса ИИ-моделями".

Advanced Micro Devices (AMD) - крупный американский производитель микроэлектроники, специализирующийся на центральных (CPU) и графических (GPU) процессорах.

