СберИнвестиции оставили без изменений топ акций РФ, сообщается в комментарии аналитиков. В текущую подборку вошли: "Озон", "Хэдхантер", "Т-Технологии", "Яндекс", "Татнефть", "Полюс", Сбербанк, "ДОМ.РФ", "Транснефть", "РусАл", "НОВАТЭК" и "Роснефть".

"В апреле - первой половине мая индекс Мосбиржи корректировался. На этом фоне мы не вносили изменений в подборку, - отмечают эксперты. - При этом мы изменили целевые цены по бумагам нефтегазового сектора: по "Роснефти" повысили до 450 руб. за акцию, по "Татнефти" понизили до 860 руб. В высокотехнологичном секторе повысили таргет по "Яндексу" - до 6500 руб. Акции компании остаются привлекательными по рыночным коэффициентам с учетом качества активов и рыночных позиций компании".

