Потенциал роста акций Apple почти отсутствует - "Финам"

Потенциал роста акций Apple Inc. почти отсутствует, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании "Финам" Игоря Додонова.

Рейтинг акций установлен на уровне "держать" с целевой ценой $304,1 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на 1,7%.

"Мы положительно оцениваем долгосрочные перспективы бизнеса Apple, - пишет Додонов. - Считаем, что сильные позиции на рынке смартфонов, огромная база лояльных пользователей, регулярный выпуск новых устройств будут способствовать стабильному росту финпоказателей Apple в предстоящие годы, несмотря на значительные макроэкономические, геополитические и другие риски. В то же время после роста на 43% за последний год акции компании, на наш взгляд, уже близки к справедливой оценке, и потенциал их дальнейшего укрепления почти отсутствует".

