Рубль днем снижается в паре с юанем, корректируясь после обновления максимумов с января 2023 года

Москва. 20 мая. Китайский юань отыграл утреннее падение и перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль, напротив, развернулся вниз в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с января 2023 года. Давление на рубль может оказывать усилившая снижение нефть.

В то же время поддержку рублю продолжает оказывать подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам мая. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 15:00 мск составил 10,465 руб., что на 11,45 коп. выше уровня закрытия предыдущих торгов. Ранее юань опускался до 10,29 руб. впервые с 30 января 2023 года.

Торги долларом и евро не проводятся на Московской бирже с 13 июня 2024 года из-за санкций. В связи с этим наиболее подходящими ориентирами колебаний курса (в том числе для внебиржевого рынка) являются котировки однодневного фьючерсного контракта с автопролонгацией на курс "доллар США - российский рубль" (USDRUBF) и такого же контракта на курс "евро - российский рубль" (EURRUBF).

Контракт USDRUBF к 15:00 мск вырос на 99 копеек относительно закрытия предыдущего торгового дня, до 71,44 руб./$1, контракт EURRUBF увеличился на 1,18 рубля, до 82,96 руб./EUR1.

Участники рынка анализируют сообщения относительно официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, который он совершает по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Среда - это основной рабочий день визита Путина в Китай.

Незадолго до визита президента РФ Пекин посетил президент США Дональд Трамп. В Кремле заявили, что никакой увязки между поездками лидеров России и США нет. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает получить информацию о прошедших китайско-американских переговорах "из первых рук".

Рубль может продолжить укрепление по отношению к основным мировым валютам в ближайшие торговые дни, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"В ближайшие сессии рубль может продолжить тенденцию на укрепление за счет дополнительного предложения валюты со стороны экспортеров, которые в ближайшие сессии начнут подготовку к пику налоговых выплат, приходящемуся на 28 мая. Это усилит навес предложения на рынке, способствуя дальнейшему снижению основных мировых валют, - пишет эксперт в комментарии. - В сложившейся ситуации ожидаем движения китайской валюты в ближайшие дни в диапазоне 10-10,5 руб. за юань с рисками тестирования его нижней границы".

Текущее укрепление рубля к доллару и юаню еще не окончено, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор брокер" Андрея Зацепина.

"Рост рубля во вторник резко ускорился. Впереди у пар доллар/рубль и юань/рубль "круглые" отметки, которые, с большой вероятностью, не только могут быть достигнуты, но и пробиты. Юань вчера закрылся на минимуме торговой сессии, что обычно сулит продолжение движения, говоря о том, что не все желающие продать его сделали это", - пишет эксперт.

Техническая перепроданность иностранных валют очень сильная, но сейчас рынком правят не спекулянты, которые смотрят на технику, а реальные продавцы и покупатели долларов и юаней, указывает Зацепин. Причем, отмечает он, первые выглядят явно сильнее.

По-прежнему главным драйвером роста рубля является приток валюты, увеличившийся от взлета цен на углеводороды.

Поэтому, говорится в обзоре аналитика инвесткомпании, пока короткие позиции по основным валютным парам стоит продолжать держать - скорее всего, до начала лета, когда экспортеры могут начать зажимать выручку в расчете на то, что Минфин увеличит покупки юаней в рамках бюджетного правила и тем самым создаст более благоприятный для них курс.

"Таким образом, "шорты" по валюте стоит пробовать держать не до достижения какой-то конкретной цифровой цели, а по календарю - до 1-3 июня. Но это не отменяет использование плавающих "стопов"", - пишет аналитик.

Снижение цен на нефть усилилось на торгах в среду, трейдеры продолжают следить за попытками Вашингтона заставить Иран согласиться на условия США по прекращению конфликта.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 15:00 мск составляет $109,01 за баррель, что на 2,04% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,64%, до $102,45 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме во вторник вечером, что война с Ираном завершится "очень быстро", и Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg. Незадолго до этого американский президент сказал, что Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран.

Между тем, иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в среду пригрозил нанести удары по территориям за пределами Ближнего Востока, если США решат возобновить военные действия.

В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 9,1 млн баррелей.