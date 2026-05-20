Рубль утром укрепляется в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам мая

Москва. 20 мая. Китайский юань упал на Московской бирже при открытии торгов в среду. Рубль дорожает в условиях старта подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая и на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,2955 руб. (-5,5 коп. к уровню предыдущего закрытия). Юань находится на минимальных отметках с конца января 2023 года. Китайская валюта при этом оказалась на 15,9 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Участники рынка анализируют сообщения относительно официального визита президента РФ Владимира Путина в Пекин, который он совершает по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина. Среда - это основной рабочий день визита Путина в Китай.

Незадолго до визита президента РФ Пекин посетил президент США Дональд Трамп. В Кремле заявили, что никакой увязки между поездками лидеров России и США нет. Вместе с тем, по словам пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова, Москва рассчитывает получить информацию о прошедших китайско-американских переговорах "из первых рук".

Текущее укрепление рубля к доллару и юаню еще не окончено, говорится в материале главного аналитика инвестиционной компании "Алор брокер" Андрея Зацепина.

"Рост рубля во вторник резко ускорился. Впереди у пар доллар/рубль и юань/рубль "круглые" отметки, которые с большой вероятностью не только могут быть достигнуты, но и пробиты. Юань вчера закрылся на минимуме торговой сессии, что обычно сулит продолжение движения, говоря о том, что не все желающие продать его сделали это", - пишет эксперт.

Техническая перепроданность иностранных валют очень сильная, но сейчас рынком правят не спекулянты, которые смотрят на технику, а реальные продавцы и покупатели долларов и юаней, указывает Зацепин. Причем, отмечает он, первые выглядят явно сильнее.

По-прежнему главным драйвером роста рубля является приток валюты, увеличившийся от взлета цен на углеводороды.

Поэтому, говорится в обзоре аналитика инвесткомпании, пока короткие позиции по основным валютным парам стоит продолжать держать. Скорее всего, до начала лета, когда экспортеры могут начать зажимать выручку в расчете на то, что Минфин увеличит покупки юаней в рамках бюджетного правила и тем самым создаст более благоприятный для них курс.

"Таким образом, "шорты" по валюте стоит пробовать держать не до достижения какой-то конкретной цифровой цели, а по календарю - до 1-3 июня. Но это не отменяет использование плавающих "стопов", - пишет аналитик.

Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры оценивают последние заявления руководства США относительно конфликта с Ираном.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск составляет $109,92 за баррель, что на 1,2% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на 1,23%, до $102,88 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 9,1 млн баррелей.