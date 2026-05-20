Рубль может ослабнуть примерно до 85 руб./$1 к концу 2026г - "СберИнвестиции"

Текущий курс рубля является временной ситуацией, национальная валюта обладает потенциалом постепенного ослабления примерно до 85 руб./$1 к концу 2026 года, считают аналитики "СберИнвестиций".

Таких сильных уровней рубля не было почти три года, констатируют эксперты.

Почему так происходит? Дорогая нефть увеличивает экспортные доходы страны, высокая ключевая ставка ЦБ РФ сдерживает импорт и отток капитала, Минфин пока покупает валюту в небольших объемах, поэтому ее на рынке остается много, указывают аналитики в обзоре.

Они считают, что текущий курс - скорее временная ситуация, чем новая норма. Если ставки начнут снижаться, импорт вырастет, а Минфин увеличит покупки валюты, рубль постепенно ослабнет (примерно до 85 руб./$1 к концу 2026 года).

Тем, кто держит часть сбережений в валюте или хочет снизить риск от возможного ослабления рубля, текущий курс рубля подойдет для постепенной покупки валютных активов, говорится в материале "СберИнвестиций".

Эксперты считают, что внимание стоит обратить не только на наличные, но и на валютные облигации надежных российских компаний (долларовые и юаневые).

