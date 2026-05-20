Акции Henderson могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам четырех месяцев 2026 года.

Эксперты отмечают замедление темпов роста выручки компании, которое объясняется временной коррекцией потребительской активности, связанной с неблагоприятными погодными условиями в центральном регионе России. При этом, по данным эмитента, первые две недели мая показали значительное восстановление активности покупателей и реализацию отложенного спроса, сформировавшегося в прошлом месяце.

Также на снижение темпов роста выручки могло повлиять изменение стратегии компании в части реализации продукции через маркетплейсы, указывают аналитики сервиса.

"Учитывая перспективы развития компании (в том числе планируемый ввод в эксплуатацию собственного РЦ во втором квартале 2026 года и возможное улучшение маржинальности на фоне крепкого рубля), мы считаем, что акции Henderson могут быть интересны долгосрочным инвесторам", - пишут эксперты "Газпромбанк Инвестиций".

