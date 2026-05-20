Прогноз снижения в июне ставки ЦБ РФ с неизменной скоростью пока сохраняется - ПСБ

Банк ПСБ пока сохраняет прогноз продолжения цикла снижения ключевой ставки Банка России в июне текущего года с неизменной скоростью, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова.

"Текущий уровень инфляционных ожиданий населения остается высоким и отсутствие тенденции к снижению, вероятно, не дает возможности ЦБ ускорить смягчение денежно-кредитной политики даже с учетом наблюдаемой динамики курса рубля, - пишет эксперт. - Впрочем, решение по ключевой ставке (19 июня 2026 года) регулятор будет принимать, ориентируясь на данные по инфляционным ожиданиям уже в следующем месяце, и сигнал рассматриваемых индикаторов вполне может улучшиться. На данный момент сохраняем прогноз продолжения цикла снижения ключевой ставки в июне с неизменной скоростью".

