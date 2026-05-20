Прогнозная цена акций Промомеда 658,2 руб. - "Цифра брокер"

Прогнозная стоимость акций ПАО "Промомед" составляет 658,2 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Операционные результаты эмитента за I квартал 2026 года выглядят положительно, констатируют эксперты.

Компания продолжает существенно опережать рынок по темпам роста выручки - динамику поддерживают высокий спрос на инновационные препараты и сильные позиции в сегменте эндокринологии.

Особенно выделяется рост коммерческих продаж и увеличение доли биотехнологических препаратов в структуре бизнеса, отмечают в инвесткомпании.

При этом снижение выручки в онкологическом сегменте пока не меняет общей позитивной картины.

"Промомед" продолжает активно расширять продуктовый портфель и укреплять позиции в быстрорастущих нишах фармацевтического рынка.

"На наш взгляд, эмитент сохраняет высокий потенциал дальнейшего роста финансовых показателей в 2026 году. Таргет по акциям "Промомеда" - 658,2 рубля ("покупать")", - пишут аналитики.

