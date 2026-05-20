СЕГОДНЯ:
Мнения аналитиков
20 мая 2026 года 12:26
Прогнозная цена акций Промомеда 658,2 руб. - "Цифра брокер"
Прогнозная стоимость акций ПАО "Промомед" составляет 658,2 рубля за штуку, рекомендация - "покупать", говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер". Операционные результаты эмитента за I квартал 2026 года выглядят положительно, констатируют эксперты. Компания продолжает существенно опережать рынок по темпам роста выручки - динамику поддерживают высокий спрос на инновационные препараты и сильные позиции в сегменте эндокринологии. Особенно выделяется рост коммерческих продаж и увеличение доли биотехнологических препаратов в структуре бизнеса, отмечают в инвесткомпании. При этом снижение выручки в онкологическом сегменте пока не меняет общей позитивной картины. "Промомед" продолжает активно расширять продуктовый портфель и укреплять позиции в быстрорастущих нишах фармацевтического рынка. "На наш взгляд, эмитент сохраняет высокий потенциал дальнейшего роста финансовых показателей в 2026 году. Таргет по акциям "Промомеда" - 658,2 рубля ("покупать")", - пишут аналитики. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ПРОМОМЕД-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
20 мая 2026 года 19:43
Рынок акций РФ в среду просел к 2640п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти и отсутствия новостей по дивидендам "Газпрома"
Москва. 20 мая. Российский рынок акций в среду снизился под давлением продавцов на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent упал к $105,5 за баррель), а также в отсутствие ясности с параметрами газопровода "Силы Сибири 2" и годовыми дивидендами "Газпрома" (MOEX: GAZP); игроки оценивали итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай и ожидали вечерних данных Росстата по инфляции. читать дальше
.20 мая 2026 года 19:22
Москва. 20 мая. Китайский юань вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии в среду. Рубль упал в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с января 2023 года и на фоне усилившей снижение нефти. читать дальше
.20 мая 2026 года 19:01
"БКС Мир инвестиций" понижает оценку акций Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", но повышает целевую цену до $308 за акцию, что предполагает потенциал снижения на 26%, сообщается в материале аналитиков. Крайне позитивные прогнозы самой компании на I квартал вдохновили рынок, что привело к... читать дальше
.20 мая 2026 года 18:28
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, скорее всего, вернутся на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. С начала апреля рубль вырос к доллару на 12% и стал самой укрепившейся валютой в мире, отмечается в... читать дальше
.20 мая 2026 года 17:51
"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и отзывает рекомендацию по бумаге, сообщается в комментарии аналитиков. "После IPO инвестиционная история Whoosh стала выглядеть слабее, чем ожидал рынок, - отмечают эксперты. - Компания выходила на биржу как быстрорастущий... читать дальше
.20 мая 2026 года 17:42
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций "ФосАгро" с 4700 рублей до 5100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики обновили модель оценки "ФосАгро" после пересмотра среднегодового прогноза цены на фосфорные удобрения (диаммоний- и моноаммонийфосфат) с $665 до... читать дальше
.20 мая 2026 года 17:16
СберИнвестиции оставили без изменений топ акций РФ, сообщается в комментарии аналитиков. В текущую подборку вошли: "Озон", "Хэдхантер", "Т-Технологии", "Яндекс", "Татнефть", "Полюс", Сбербанк, "ДОМ.РФ", "Транснефть", "РусАл", "НОВАТЭК" и "Роснефть". "В апреле - первой половине мая индекс Мосбиржи... читать дальше
.20 мая 2026 года 16:37
Потенциал роста акций Apple Inc. почти отсутствует, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании "Финам" Игоря Додонова. Рейтинг акций установлен на уровне "держать" с целевой ценой $304,1 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на... читать дальше
.20 мая 2026 года 16:03
"Финам" прекращает аналитическое освещение ПАО "Магнит", сообщается в материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, акции эмитента в настоящий момент больше походят на спекулятивный актив, а не полноценную инвестиционную идею для долгосрочного фундаментального покрытия. Компания значительно... читать дальше
.20 мая 2026 года 15:33
Текущий курс рубля является временной ситуацией, национальная валюта обладает потенциалом постепенного ослабления примерно до 85 руб./$1 к концу 2026 года, считают аналитики "СберИнвестиций". Таких сильных уровней рубля не было почти три года, констатируют эксперты. Почему так происходит? Дорогая... читать дальше
.20 мая 2026 года 15:30
Москва. 20 мая. Китайский юань отыграл утреннее падение и перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль, напротив, развернулся вниз в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с января 2023 года. Давление на рубль может оказывать усилившая снижение нефть. читать дальше
.20 мая 2026 года 15:02
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в сложившихся условиях выглядят наиболее интересным вложением в секторе розничной торговли на рынке акций РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Наблюдательный совет эмитента вынес на рассмотрение ГОСА рекомендацию по выплате дивидендов в... читать дальше
.20 мая 2026 года 14:28
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $160 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 68% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эксперт сохраняет "позитивный" взгляд на бумаги... читать дальше
.20 мая 2026 года 13:50
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам четырех месяцев 2026 года. Эксперты отмечают замедление темпов роста выручки... читать дальше
.20 мая 2026 года 13:24
Банк ПСБ пока сохраняет прогноз продолжения цикла снижения ключевой ставки Банка России в июне текущего года с неизменной скоростью, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Текущий уровень инфляционных ожиданий населения остается высоким и отсутствие тенденции к снижению, вероятно, не... читать дальше
