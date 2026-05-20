Акции банка "Санкт-Петербург" - стабильная дивистория - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции банка "Санкт-Петербург" остаются стабильной дивидендной историей в финансовом секторе российского фондового рынка, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

Эмитент представил финансовые результаты за 1К26 по МСФО, которые вышли в рамках ожиданий рынка, констатируют эксперты.

"Банк "Санкт-Петербург" остается стабильной дивидендной историей в секторе благодаря высокому запасу по капиталу и выплате дивидендов дважды в год. По нашей оценке, дивидендная доходность составит 11% на горизонте двенадцати месяцев", - пишут они.

