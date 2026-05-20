.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Ростелекома
.
ГЛАВНОЕ
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Россия настроена и дальше развивать сотрудничество с КНР как в двустороннем плане, так и на международных площадках - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настроена и в дальнейшем развивать сотрудничество с Китаем. "За 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно...
 
Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним
Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним, зафиксировав право, а не обязанность родителя уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Такая мера...
 
Бизнес стал чаще сталкиваться с кассовыми разрывами
Порядка 27% российских компаний и ИП в 2026 г. столкнулись с кассовыми разрывами в первый раз или впервые за долгое время, еще 26% назвали временную нехватку средств на текущие расходы "нормальным явлением" в своей работе. Такие результаты показал...
 
20 мая 2026 года 11:31

Инвестбанк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для акций Ростелекома

Инвестиционный банк "Синара" сохраняет рейтинг "покупать" для обыкновенных и привилегированных акций ПАО "Ростелеком", бумаги в текущий момент фундаментально недооценены, сообщается в материале старшего аналитика Константина Белова.

Эмитент представил стратегию развития на 2026-2030 гг.

Эксперт считает обоснованной фокусировку компании на сегменте IT, развитии технологического фундамента и цифровых услуг в свете сложившихся экономических и операционных условий.

Новые целевые финансовые показатели выглядят достижимыми и в целом согласуются с текущей финансовой моделью от инвестбанка, отмечает Белов.

"Положительно оцениваем намерение увеличить дивидендные выплаты, но отмечаем при этом их довольно умеренный уровень в прошлом году по сравнению с предыдущими периодами. На наш взгляд, новая стратегия подтверждает мнение о том, что "Ростелеком" является скорее "историей стоимости", а не "роста" (что в целом естественно с учетом уже существующего масштаба бизнеса и рыночных позиций компании), а вложения в его акции относятся к защитным, - пишет аналитик. - В настоящее время считаем обыкновенные и привилегированные акции компании фундаментально недооцененными и оставляем в силе рейтинг "покупать" по ним".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.


Опубликовано: /Интерфакс/
 
.


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
20 мая 2026 года 19:43
Рынок акций РФ в среду просел к 2640п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти и отсутствия новостей по дивидендам "Газпрома"
Москва. 20 мая. Российский рынок акций в среду снизился под давлением продавцов на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent упал к $105,5 за баррель), а также в отсутствие ясности с параметрами газопровода "Силы Сибири 2" и годовыми дивидендами "Газпрома" (MOEX: GAZP); игроки оценивали итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай и ожидали вечерних данных Росстата по инфляции.    читать дальше
.
20 мая 2026 года 19:22
Рубль в среду упал в паре с юанем в рамках коррекции после обновления максимумов с января 2023 года
Москва. 20 мая. Китайский юань вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии в среду. Рубль упал в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с января 2023 года и на фоне усилившей снижение нефти.    читать дальше
.
20 мая 2026 года 19:01
"БКС МИ" понизил оценку акций Advanced Micro Devices до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" понижает оценку акций Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", но повышает целевую цену до $308 за акцию, что предполагает потенциал снижения на 26%, сообщается в материале аналитиков. Крайне позитивные прогнозы самой компании на I квартал вдохновили рынок, что привело к...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 18:28
Курс рубля вернется на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в течение месяца - "Т-Инвестиции"
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, скорее всего, вернутся на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. С начала апреля рубль вырос к доллару на 12% и стал самой укрепившейся валютой в мире, отмечается в...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 17:51
"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций Whoosh
"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и отзывает рекомендацию по бумаге, сообщается в комментарии аналитиков. "После IPO инвестиционная история Whoosh стала выглядеть слабее, чем ожидал рынок, - отмечают эксперты. - Компания выходила на биржу как быстрорастущий...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 17:42
"БКС МИ" поднял оценку акций ФосАгро на 9%, сохранив "негативный" взгляд на бумагу
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций "ФосАгро" с 4700 рублей до 5100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики обновили модель оценки "ФосАгро" после пересмотра среднегодового прогноза цены на фосфорные удобрения (диаммоний- и моноаммонийфосфат) с $665 до...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 17:16
СберИнвестиции оставили без изменений топ акций РФ
СберИнвестиции оставили без изменений топ акций РФ, сообщается в комментарии аналитиков. В текущую подборку вошли: "Озон", "Хэдхантер", "Т-Технологии", "Яндекс", "Татнефть", "Полюс", Сбербанк, "ДОМ.РФ", "Транснефть", "РусАл", "НОВАТЭК" и "Роснефть". "В апреле - первой половине мая индекс Мосбиржи...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 16:37
Потенциал роста акций Apple почти отсутствует - "Финам"
Потенциал роста акций Apple Inc. почти отсутствует, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании "Финам" Игоря Додонова. Рейтинг акций установлен на уровне "держать" с целевой ценой $304,1 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 16:03
"Финам" прекращает анализ Магнита
"Финам" прекращает аналитическое освещение ПАО "Магнит", сообщается в материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, акции эмитента в настоящий момент больше походят на спекулятивный актив, а не полноценную инвестиционную идею для долгосрочного фундаментального покрытия. Компания значительно...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 15:33
Рубль может ослабнуть примерно до 85 руб./$1 к концу 2026г - "СберИнвестиции"
Текущий курс рубля является временной ситуацией, национальная валюта обладает потенциалом постепенного ослабления примерно до 85 руб./$1 к концу 2026 года, считают аналитики "СберИнвестиций". Таких сильных уровней рубля не было почти три года, констатируют эксперты. Почему так происходит? Дорогая...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 15:30
Рубль днем снижается в паре с юанем, корректируясь после обновления максимумов с января 2023 года
Москва. 20 мая. Китайский юань отыграл утреннее падение и перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль, напротив, развернулся вниз в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с января 2023 года. Давление на рубль может оказывать усилившая снижение нефть.    читать дальше
.
20 мая 2026 года 15:02
Акции X5 - наиболее интересное вложение в секторе розничной торговли - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в сложившихся условиях выглядят наиболее интересным вложением в секторе розничной торговли на рынке акций РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Наблюдательный совет эмитента вынес на рассмотрение ГОСА рекомендацию по выплате дивидендов в...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 14:28
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций PDD до $160
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $160 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 68% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эксперт сохраняет "позитивный" взгляд на бумаги...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 13:50
Акции Henderson могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам четырех месяцев 2026 года. Эксперты отмечают замедление темпов роста выручки...    читать дальше
.
20 мая 2026 года 13:24
Прогноз снижения в июне ставки ЦБ РФ с неизменной скоростью пока сохраняется - ПСБ
Банк ПСБ пока сохраняет прогноз продолжения цикла снижения ключевой ставки Банка России в июне текущего года с неизменной скоростью, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Текущий уровень инфляционных ожиданий населения остается высоким и отсутствие тенденции к снижению, вероятно, не...    читать дальше
.
Страница 1 из 6
.
1
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.