S&P 500 и Nasdaq завершили в минусе третью сессию подряд

Рынок акций США снизился по итогам торгов во вторник. Рынки акций АТР снижаются в среду. Цены на нефть опускаются утром в среду, Brent торгуется на уровне $110,75 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, причем S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе третью сессию подряд.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Сохраняющаяся напряженность в регионе поддерживает высокие цены на нефть и усиливает инфляционное давление. На этом фоне процентные ставки гособлигаций США растут: доходность 30-летних US Treasuries подскочила до 5,18% годовых - максимума со времен глобального финансового кризиса (с 2007 года).

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого базовая ставка была оставлена на уровне 3,5-3,75% годовых.

Лидером падения среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-2,9%). Главный финансовый директор компании Марк Паттерсон, выступивший на конференции JPMorgan Chase, предупредил о давлении на валовую маржу Cisco из-за расширения ею операций в сфере ИИ-инфраструктуры.

Заметно подешевели также бумаги Boeing Co. (SPB: BA) (-2,6%), 3M Co. (SPB: MMM) (-2,1%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-1,8%).

Снижение котировок бумаг чипмейкеров продолжилось. Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустились в цене на 0,8%, Seagate Technology - на 1%, Western Digital Corp. - на 0,6%.

Бумаги Blackstone Inc. и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 2,4% и 2,3% соответственно. Компании объявили о создании СП в области ИИ, которое будет предлагать мощности центров обработки данных, операционные услуги и сетевые решения на базе Google Cloud. Первоначальные инвестиции Blackstone в СП составят $5 млрд.

Рыночная стоимость Home Depot увеличилась на 0,9%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта сократил чистую прибыль в первом финквартале на 4,2%, а темпы роста сопоставимых продаж не оправдали ожиданий рынка. В то же время выручка компании превзошла консенсус-прогноз аналитиков.

Капитализация производителя спортивных товаров Amer Sports увеличилась на 2,1%. Показатели скорректированной прибыли и выручки компании за первый квартал превзошли ожидания экспертов.

Лидерами роста в составе Dow Jones стали акции Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (+2,1%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+2%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,5%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник снизился на 0,65% - до 49363,88 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,67% - до 7353,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,84%, составив 25870,71 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в среду вслед за снижением Уолл-стрит накануне.

Инвесторы продолжают демонстрировать осторожность на фоне неясности перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. На фоне сохраняющейся напряженности в этом регионе цены на нефть остаются на повышенном уровне, что способствует ускорению инфляции и укреплению ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.

В этих условиях заметно растет доходность гособлигаций: для 30-летних US Treasuries она во вторник подскочила до 5,18% годовых, максимума с 2007 года. Тем временем доходность 10-летних японских гособлигаций достигала 2,8%, максимума с сентября 1996 года.

Японский Nikkei 225 снижается на 1,7%.

Котировки Okuma падают на 8,9%, Fujikura - на 7,7%, Taisei - на 6,8%, SoftBank Group - на 6,5%, Sumitomo Chemical - на 6,4%, Shimizu Corp. - на 5,9%, Tokyo Electric Power - на 5,5%, Obayashi - на 5,4%.

Наиболее существенный подъем демонстрируют бумаги производителя строительных материалов UBE Corp. (+20,9%), сообщившего об ожидаемом значительном повышении годовых дивидендов.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,09%, гонконгский Hang Seng - 0,64%.

Народный банк Китая в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения.

На Гонконгской фондовой бирже заметно дешевеют акции Laopu Gold (-6,7%), ZTO Express (-6%), Xinyi Solar (-4,2%), BYD Co. (-3,3%), Longfor Group (-3,2%), Zijin Mining Group (-2,9%), Kuaishou Technology (-2,8%), Trip.com (-2,7%), JD Logistics (-2,6%).

Рыночная стоимость Semiconductor Manufacturing International Corp. растет на 11,5%, China Resources Beer и WuXi AppTec - на 2,5%, CNOOC и Orient Overseas - на 2,4%, Budweiser Brewing - на 2,2%, China Hongqiao Group - на 2%, Lenovo Group - на 1,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,97%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 2,2%, чипмейкера SK Hynix - на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 5%, сталелитейной Posco - на 6,3%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,33%.

Капитализация Web Travel Group сокращается на 8,4%, Deep Yellow - на 6,1%, Bellevue Gold - на 6%, Strike Energy - на 5,8%, Evolution Mining - на 5,5%.

В тройку лидеров подъема входят Technology One (+7,6%), Air New Zealand (+4,6%) и Stanmore Resources (+4,2%).

Между тем крупнейшие горнодобывающие компаний мира BHP и Rio Tinto теряют 1,9% и 1,8% рыночной стоимости соответственно.

Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры оценивают последние заявления руководства США относительно конфликта с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg.

Незадолго до этого американский президент сказал, что Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран. В понедельник он говорил, что приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $110,75 за баррель, что на $0,53 (0,48%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,82 (0,73%), до $111,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,47 (0,45%), до $103,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,23 (0,22%), до $104,15 за баррель.

"Инвесторы внимательно следят за тем, смогут ли Вашингтон и Тегеран действительно найти точки соприкосновения и заключить мирное соглашение, особенно с учетом того, что позиция США меняется почти ежедневно", - отмечает аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава.

"Цены на нефть, вероятно, останутся высокими, учитывая сохранение возможности новых атак США на Иран, а также ожидания, что даже в случае достижения мирного соглашения поставки нефти из региона не смогут быстро вернуться к довоенным уровням", - говорит эксперт.

В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 9,1 млн баррелей.