Мнения аналитиков
S&P 500 и Nasdaq завершили в минусе третью сессию подряд
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Россия настроена и дальше развивать сотрудничество с КНР как в двустороннем плане, так и на международных площадках - Путин
Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия настроена и в дальнейшем развивать сотрудничество с Китаем. "За 25 лет с подписания основополагающего договора о добрососедстве, дружбе и сотрудничестве российско-китайское взаимодействие значительно...
 
Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним
Правительство РФ смягчило требования к передаче сим-карт несовершеннолетним, зафиксировав право, а не обязанность родителя уведомлять оператора связи о передаче сим-карты ребенку, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. Такая мера...
 
Бизнес стал чаще сталкиваться с кассовыми разрывами
Порядка 27% российских компаний и ИП в 2026 г. столкнулись с кассовыми разрывами в первый раз или впервые за долгое время, еще 26% назвали временную нехватку средств на текущие расходы "нормальным явлением" в своей работе. Такие результаты показал...
 
20 мая 2026 года 09:10

S&P 500 и Nasdaq завершили в минусе третью сессию подряд

Рынок акций США снизился по итогам торгов во вторник. Рынки акций АТР снижаются в среду. Цены на нефть опускаются утром в среду, Brent торгуется на уровне $110,75 за баррель.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, причем S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе третью сессию подряд.

В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Сохраняющаяся напряженность в регионе поддерживает высокие цены на нефть и усиливает инфляционное давление. На этом фоне процентные ставки гособлигаций США растут: доходность 30-летних US Treasuries подскочила до 5,18% годовых - максимума со времен глобального финансового кризиса (с 2007 года).

Цены на нефть завершили торги снижением. Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

Президент США Дональд Трамп между тем заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Днем ранее Трамп сказал, что приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого базовая ставка была оставлена на уровне 3,5-3,75% годовых.

Лидером падения среди компонентов Dow Jones во вторник стали акции Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) (-2,9%). Главный финансовый директор компании Марк Паттерсон, выступивший на конференции JPMorgan Chase, предупредил о давлении на валовую маржу Cisco из-за расширения ею операций в сфере ИИ-инфраструктуры.

Заметно подешевели также бумаги Boeing Co. (SPB: BA) (-2,6%), 3M Co. (SPB: MMM) (-2,1%), Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) (-2,1%), Goldman Sachs Group (SPB: GS) Inc. (-1,8%).

Снижение котировок бумаг чипмейкеров продолжилось. Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) опустились в цене на 0,8%, Seagate Technology - на 1%, Western Digital Corp. - на 0,6%.

Бумаги Blackstone Inc. и Alphabet Inc. (SPB: GOOG) подешевели на 2,4% и 2,3% соответственно. Компании объявили о создании СП в области ИИ, которое будет предлагать мощности центров обработки данных, операционные услуги и сетевые решения на базе Google Cloud. Первоначальные инвестиции Blackstone в СП составят $5 млрд.

Рыночная стоимость Home Depot увеличилась на 0,9%. Оператор крупнейшей в США сети магазинов товаров для дома и ремонта сократил чистую прибыль в первом финквартале на 4,2%, а темпы роста сопоставимых продаж не оправдали ожиданий рынка. В то же время выручка компании превзошла консенсус-прогноз аналитиков.

Капитализация производителя спортивных товаров Amer Sports увеличилась на 2,1%. Показатели скорректированной прибыли и выручки компании за первый квартал превзошли ожидания экспертов.

Лидерами роста в составе Dow Jones стали акции Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. (+2,1%), Amgen (SPB: AMGN) Inc. (+2%), Chevron Corp. (SPB: CVX) (+1,5%).

Dow Jones Industrial Average по данным на закрытие рынка во вторник снизился на 0,65% - до 49363,88 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,67% - до 7353,61 пункта.

Индекс Nasdaq Composite опустился на 0,84%, составив 25870,71 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) опускаются в среду вслед за снижением Уолл-стрит накануне.

Инвесторы продолжают демонстрировать осторожность на фоне неясности перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. На фоне сохраняющейся напряженности в этом регионе цены на нефть остаются на повышенном уровне, что способствует ускорению инфляции и укреплению ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.

В этих условиях заметно растет доходность гособлигаций: для 30-летних US Treasuries она во вторник подскочила до 5,18% годовых, максимума с 2007 года. Тем временем доходность 10-летних японских гособлигаций достигала 2,8%, максимума с сентября 1996 года.

Японский Nikkei 225 снижается на 1,7%.

Котировки Okuma падают на 8,9%, Fujikura - на 7,7%, Taisei - на 6,8%, SoftBank Group - на 6,5%, Sumitomo Chemical - на 6,4%, Shimizu Corp. - на 5,9%, Tokyo Electric Power - на 5,5%, Obayashi - на 5,4%.

Наиболее существенный подъем демонстрируют бумаги производителя строительных материалов UBE Corp. (+20,9%), сообщившего об ожидаемом значительном повышении годовых дивидендов.

Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,09%, гонконгский Hang Seng - 0,64%.

Народный банк Китая в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%. Аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, также не ожидали их изменения.

На Гонконгской фондовой бирже заметно дешевеют акции Laopu Gold (-6,7%), ZTO Express (-6%), Xinyi Solar (-4,2%), BYD Co. (-3,3%), Longfor Group (-3,2%), Zijin Mining Group (-2,9%), Kuaishou Technology (-2,8%), Trip.com (-2,7%), JD Logistics (-2,6%).

Рыночная стоимость Semiconductor Manufacturing International Corp. растет на 11,5%, China Resources Beer и WuXi AppTec - на 2,5%, CNOOC и Orient Overseas - на 2,4%, Budweiser Brewing - на 2,2%, China Hongqiao Group - на 2%, Lenovo Group - на 1,4%.

Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,97%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 2,2%, чипмейкера SK Hynix - на 0,6%, автомобильной Hyundai Motor - на 3%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 5%, сталелитейной Posco - на 6,3%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 3,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,33%.

Капитализация Web Travel Group сокращается на 8,4%, Deep Yellow - на 6,1%, Bellevue Gold - на 6%, Strike Energy - на 5,8%, Evolution Mining - на 5,5%.

В тройку лидеров подъема входят Technology One (+7,6%), Air New Zealand (+4,6%) и Stanmore Resources (+4,2%).

Между тем крупнейшие горнодобывающие компаний мира BHP и Rio Tinto теряют 1,9% и 1,8% рыночной стоимости соответственно.

Цены на нефть опускаются в среду, трейдеры оценивают последние заявления руководства США относительно конфликта с Ираном.

Президент США Дональд Трамп заявил в ходе мероприятия для представителей Конгресса в Белом доме, что война с Ираном завершится "очень быстро" и что Тегеран "очень хочет заключить сделку", сообщает Bloomberg.

Незадолго до этого американский президент сказал, что Штатам, возможно, придется снова атаковать Иран. В понедельник он говорил, что приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:20 мск составляет $110,75 за баррель, что на $0,53 (0,48%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на $0,82 (0,73%), до $111,28 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) опустились в цене к этому времени на $0,47 (0,45%), до $103,68 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на $0,23 (0,22%), до $104,15 за баррель.

"Инвесторы внимательно следят за тем, смогут ли Вашингтон и Тегеран действительно найти точки соприкосновения и заключить мирное соглашение, особенно с учетом того, что позиция США меняется почти ежедневно", - отмечает аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава.

"Цены на нефть, вероятно, останутся высокими, учитывая сохранение возможности новых атак США на Иран, а также ожидания, что даже в случае достижения мирного соглашения поставки нефти из региона не смогут быстро вернуться к довоенным уровням", - говорит эксперт.

В среду рынок ждет публикации еженедельного доклада министерства энергетики США о запасах нефти и нефтепродуктов в стране. Оценки Американского института нефти (API), обнародованные вечером во вторник, показали снижение запасов нефти в Штатах на прошлой неделе на 9,1 млн баррелей.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


20 мая 2026 года 19:43
Рынок акций РФ в среду просел к 2640п по индексу МосБиржи из-за упавшей нефти и отсутствия новостей по дивидендам "Газпрома"
Москва. 20 мая. Российский рынок акций в среду снизился под давлением продавцов на фоне подешевевшей нефти (фьючерс на нефть Brent упал к $105,5 за баррель), а также в отсутствие ясности с параметрами газопровода "Силы Сибири 2" и годовыми дивидендами "Газпрома" (MOEX: GAZP); игроки оценивали итоги визита президента РФ Владимира Путина в Китай и ожидали вечерних данных Росстата по инфляции.    читать дальше
20 мая 2026 года 19:22
Рубль в среду упал в паре с юанем в рамках коррекции после обновления максимумов с января 2023 года
Москва. 20 мая. Китайский юань вырос на Московской бирже в ходе торговой сессии в среду. Рубль упал в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с января 2023 года и на фоне усилившей снижение нефти.    читать дальше
20 мая 2026 года 19:01
"БКС МИ" понизил оценку акций Advanced Micro Devices до "негативной"
"БКС Мир инвестиций" понижает оценку акций Advanced Micro Devices (AMD) до "негативной", но повышает целевую цену до $308 за акцию, что предполагает потенциал снижения на 26%, сообщается в материале аналитиков. Крайне позитивные прогнозы самой компании на I квартал вдохновили рынок, что привело к...    читать дальше
20 мая 2026 года 18:28
Курс рубля вернется на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в течение месяца - "Т-Инвестиции"
Курсы валютных пар доллар/рубль и юань/рубль, скорее всего, вернутся на уровни выше 75 руб./$1 и 11 руб./юань в текущем месяце, полагает главный экономист брокера "Т-Инвестиции" Софья Донец. С начала апреля рубль вырос к доллару на 12% и стал самой укрепившейся валютой в мире, отмечается в...    читать дальше
20 мая 2026 года 17:51
"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций Whoosh
"Финам" прекращает аналитическое покрытие акций ПАО "ВУШ Холдинг" (Whoosh) и отзывает рекомендацию по бумаге, сообщается в комментарии аналитиков. "После IPO инвестиционная история Whoosh стала выглядеть слабее, чем ожидал рынок, - отмечают эксперты. - Компания выходила на биржу как быстрорастущий...    читать дальше
20 мая 2026 года 17:42
"БКС МИ" поднял оценку акций ФосАгро на 9%, сохранив "негативный" взгляд на бумагу
"БКС Мир инвестиций" повысил прогнозную стоимость акций "ФосАгро" с 4700 рублей до 5100 рублей за штуку, сообщается в обзоре инвесткомпании. Аналитики обновили модель оценки "ФосАгро" после пересмотра среднегодового прогноза цены на фосфорные удобрения (диаммоний- и моноаммонийфосфат) с $665 до...    читать дальше
20 мая 2026 года 17:16
СберИнвестиции оставили без изменений топ акций РФ
СберИнвестиции оставили без изменений топ акций РФ, сообщается в комментарии аналитиков. В текущую подборку вошли: "Озон", "Хэдхантер", "Т-Технологии", "Яндекс", "Татнефть", "Полюс", Сбербанк, "ДОМ.РФ", "Транснефть", "РусАл", "НОВАТЭК" и "Роснефть". "В апреле - первой половине мая индекс Мосбиржи...    читать дальше
20 мая 2026 года 16:37
Потенциал роста акций Apple почти отсутствует - "Финам"
Потенциал роста акций Apple Inc. почти отсутствует, говорится в комментарии заместителя руководителя отдела анализа акций инвесткомпании "Финам" Игоря Додонова. Рейтинг акций установлен на уровне "держать" с целевой ценой $304,1 на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста всего на...    читать дальше
20 мая 2026 года 16:03
"Финам" прекращает анализ Магнита
"Финам" прекращает аналитическое освещение ПАО "Магнит", сообщается в материале инвестиционной компании. "На наш взгляд, акции эмитента в настоящий момент больше походят на спекулятивный актив, а не полноценную инвестиционную идею для долгосрочного фундаментального покрытия. Компания значительно...    читать дальше
20 мая 2026 года 15:33
Рубль может ослабнуть примерно до 85 руб./$1 к концу 2026г - "СберИнвестиции"
Текущий курс рубля является временной ситуацией, национальная валюта обладает потенциалом постепенного ослабления примерно до 85 руб./$1 к концу 2026 года, считают аналитики "СберИнвестиций". Таких сильных уровней рубля не было почти три года, констатируют эксперты. Почему так происходит? Дорогая...    читать дальше
20 мая 2026 года 15:30
Рубль днем снижается в паре с юанем, корректируясь после обновления максимумов с января 2023 года
Москва. 20 мая. Китайский юань отыграл утреннее падение и перешел к повышению на Московской бирже в ходе дневной сессии в среду. Рубль, напротив, развернулся вниз в рамках коррекции после достижения максимальных отметок с января 2023 года. Давление на рубль может оказывать усилившая снижение нефть.    читать дальше
20 мая 2026 года 15:02
Акции X5 - наиболее интересное вложение в секторе розничной торговли - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) в сложившихся условиях выглядят наиболее интересным вложением в секторе розничной торговли на рынке акций РФ, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Наблюдательный совет эмитента вынес на рассмотрение ГОСА рекомендацию по выплате дивидендов в...    читать дальше
20 мая 2026 года 14:28
"БКС МИ" повысил прогнозную цену акций PDD до $160
"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогнозную стоимость акций PDD Holdings Inc. (ранее Pinduoduo Inc.) до $160 за штуку на горизонте года, что предполагает потенциал роста 68% от текущего уровня, сообщается в материале аналитика Андрея Саенко. Эксперт сохраняет "позитивный" взгляд на бумаги...    читать дальше
20 мая 2026 года 13:50
Акции Henderson могут быть интересны для долгосрочных покупок - "Газпромбанк Инвестиции"
Акции ПАО "Хэндерсон Фэшн Групп" (Henderson) могут быть интересны для долгосрочных покупок, считают аналитики сервиса "Газпромбанк Инвестиции". Дом мужской моды представил предварительные данные о выручке по итогам четырех месяцев 2026 года. Эксперты отмечают замедление темпов роста выручки...    читать дальше
20 мая 2026 года 13:24
Прогноз снижения в июне ставки ЦБ РФ с неизменной скоростью пока сохраняется - ПСБ
Банк ПСБ пока сохраняет прогноз продолжения цикла снижения ключевой ставки Банка России в июне текущего года с неизменной скоростью, говорится в комментарии аналитика Дениса Попова. "Текущий уровень инфляционных ожиданий населения остается высоким и отсутствие тенденции к снижению, вероятно, не...    читать дальше
