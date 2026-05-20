Цены рублевых корпбондов в среду не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 20 мая. Котировки рублевых корпоблигаций в среду, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов; участники рынка ждут новостей из Китая, куда с официальным визитом прибыл президент РФ Владимир Путин, а также следят за развитием ситуации на Ближнем Востоке, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

Экономическое сотрудничество России и Китая демонстрирует хорошую динамику, несмотря на неблагоприятную внешнюю конъюнктуру, в том числе в сфере поставок энергоресурсов, заявил президент РФ Владимир Путин. "Даже на фоне неблагоприятных внешних факторов наше взаимодействие, хозяйственное сотрудничество демонстрируют высокую динамику. Товарооборот за четверть века вырос более чем в 30 раз и уже несколько лет уверенно превышает отметку в $200 млрд", - сказал Путин, открывая переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином в среду в Пекине.

При этом он отметил, что "локомотив российско-китайского сотрудничества - это взаимодействие в сфере энергетики: на фоне кризиса на Ближнем Востоке Россия по-прежнему сохраняет за собой роль надежного поставщика ресурсов, а Китай - ответственного потребителя этих ресурсов". Путин также подчеркнул, что среди приоритетов российско-китайского экономического взаимодействия - "крупные совместные начинания в промышленности, сельском хозяйстве, транспорте, и конечно, в высоких технологиях".

Соединенные Штаты и Израиль в ближайшее время могут нанести удары по Ирану, сообщила во вторник The Wall Street Journal (WSJ). Издание со ссылкой на источники пишет, что "удары все еще могут произойти уже на следующей неделе". "Позиция Ирана на переговорах с США о прекращении войны не сильно изменилась по сравнению с более ранними вариантами, которые не привели к продвижению к сделке", - отмечает газета со ссылкой на региональных и американских чиновников, знакомых с ситуацией.

"Посредники заявили, что Иран продолжает настаивать на прекращении боевых действий, отмене санкций, репарациях за ущерб от войны и роли в надзоре за стратегическим водным путем - Ормузским проливом, - говорится в публикации WSJ. - При этом сохраняются разногласия по части выполнения требований США относительно закрытия или долгосрочной приостановки его ядерной программы". В свою очередь портал Axios со ссылкой на источник на Ближнем Востоке пишет, что посредники работают с Ираном с целью получить от него более компромиссное предложение, которое удовлетворило бы требования США в ядерной сфере.

Во вторник Трамп заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. "Возможно, по ним придется нанести еще один удар. Я в этом не уверен. Вы скоро узнаете", - сказал президент США журналистам.

Трамп подчеркнул, что в понедельник отменил нанесение нового удара по Ирану "за несколько часов" до атаки. Американский лидер добавил, что дает лишь ограниченный срок на продолжение дипломатических усилий. "Я бы сказал - два, три дня. Может, пятница, суббота, воскресенье; может, начало следующей недели. Ограниченный период времени. Потому что мы не можем позволить Ирану иметь ядерное оружие", - сказал Трамп. По его словам, Иран сохранил некоторые силы для нанесения ответных ударов. "У них остались военные возможности, но несущественные", - отметил американский президент.

Американские фондовые индексы снизились во вторник, причем S&P 500 и Nasdaq Composite завершили в минусе третью сессию подряд. В центре внимания рынка остается ситуация на Ближнем Востоке. Сохраняющаяся напряженность в регионе поддерживает высокие цены на нефть и усиливает инфляционное давление. На этом фоне процентные ставки гособлигаций США растут: доходность 30-летних US Treasuries подскочила до 5,18% годовых - максимума со времен глобального финансового кризиса (с 2007 года).

Вице-президент США Джей Ди Вэнс на брифинге в Белом доме во вторник отметил прогресс в переговорах Вашингтона с Тегераном, добавив, что ни одна из сторон не хочет возобновления военных действий.

Президент США между тем заявил, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. Днем ранее Трамп сказал, что приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Позднее на этой неделе трейдеры ждут публикации протокола апрельского заседания Федеральной резервной системы, по итогам которого базовая ставка была оставлена на уровне 3,5-3,75% годовых.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона опускаются в среду вслед за снижением Уолл-стрит накануне. Инвесторы продолжают демонстрировать осторожность на фоне неясности перспектив урегулирования конфликта на Ближнем Востоке. На фоне сохраняющейся напряженности в этом регионе цены на нефть остаются на повышенном уровне, что способствует ускорению инфляции и укреплению ожиданий ужесточения денежно-кредитной политики центральных банков.

Японский Nikkei 225 снижается на 1,7%. Китайский индекс Shanghai Composite теряет 0,09%, гонконгский Hang Seng - 0,64%. Народный банк Китая в среду сохранил базовую процентную ставку по кредитам сроком на один год на уровне 3% годовых. Ставка по пятилетним кредитам оставлена на уровне 3,5%. Аналитики также не ожидали их изменения. Значение южнокорейского индекса Kospi уменьшается на 1,97%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 опустился на 1,33%.

В свою очередь мировые цены на нефть снижаются в среду, трейдеры оценивают последние заявления руководства США относительно конфликта с Ираном. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск составила $110,33 за баррель, что на 0,85% ниже, чем на закрытие предыдущих торгов. Во вторник эти контракты подешевели на 0,73%, до $111,28 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи опустились в цене к этому времени на 0,81%, до $103,31 за баррель. По итогам предыдущей сессии их стоимость уменьшилась на 0,22%, до $104,15 за баррель.

"Инвесторы внимательно следят за тем, смогут ли Вашингтон и Тегеран действительно найти точки соприкосновения и заключить мирное соглашение, особенно с учетом того, что позиция США меняется почти ежедневно", - отмечает аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава. "Цены на нефть, вероятно, останутся высокими, учитывая сохранение возможности новых атак США на Иран, а также ожидания, что даже в случае достижения мирного соглашения поставки нефти из региона не смогут быстро вернуться к довоенным уровням", - говорит эксперт.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций во вторник выросла в 2,3 раза относительно предыдущего торгового дня и оказалась заметно выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 36,541 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 13,848 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 19 мая снизился всего на 0,02% и составил 121,01 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за день прибавил 0,02%, поднявшись до 1288,51 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (+0,69%), "Ростелеком-002P-02R" (MOEX: RTKM) (+0,24%) и "Транснефть-001Р-13" (+0,17%), а в лидерах снижения - облигации "Ростелеком-002P-06R" (-0,34%), "ГТЛК-001Р-08" (-0,32%) и "Славнефть-001Р-03" (-0,3%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что АО "Атомэнергопром" увеличило объем размещения трехлетних облигаций серии 001P-12 более чем в три раза - с планируемых 25 млрд рублей до 80 млрд рублей. Сбор заявок на эмиссию прошел 19 мая. Финальный ориентир ставки купона установлен в размере 13,7% годовых, ему соответствует доходность к погашению в 14,42% годовых. По выпуску будут выплачиваться фиксированные квартальные купоны. Техразмещение запланировано на 22 мая. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ТБанк (MOEX: T) открыл сбор заявок на приобретение облигаций, обеспеченных портфелем кредитных карт, выданных банком, объемом до 24 млрд рублей. Сбор заявок продлится до 22 мая, эмитентом выпуска выступает ООО "СФО ТБ-8" (это уже седьмой эмитент, выпускающий облигации, обеспеченные разными видами кредитных активов ТБанка). Ориентир ставки фиксированного ежемесячного купона - до 16,3% годовых, что соответствует доходности на уровне не выше 17,55% годовых. Инструмент доступен широкой аудитории, включая неквалифицированных инвесторов после прохождения тестирования. Ожидаемая дата погашения - 6 апреля 2028 года, предельная дата погашения - 6 июня 2030 года. Условиями эмиссии предусмотрена амортизация.

ПАО "Ростелеком" 22 мая c 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на дисконтные облигации серии 003P-01R со сроком обращения 3,2 года объемом не более 20 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составит 75% от номинала (номинал - 1 тыс. рублей), по выпуску также будут выплачиваться квартальные фиксированные купоны. Ориентир ставки купона - не выше 4,50% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере не выше 15,05% годовых. Техразмещение запланировано на 28 мая. Выпуск удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и резервов, а также страховых резервов. Облигации будут доступны для приобретения неквалифицированным инвесторам.

АК "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) 29 мая с 11:00 до 15:00 мск проведет сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002P-02 планируемым объемом не менее 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода, исходя из ключевой ставки Банка России, плюс спред. Ориентир спреда - не выше 165 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Ред софт" 4 июня с 11:00 до 15:00 МСК планирует собрать заявки на выпуск облигаций сери 002P-06 объемом не более 450 млн рублей. Предусмотрены ежемесячные фиксированные купоны, ориентир ставки - не выше 20% годовых, что соответствует доходности к погашению не выше 21,94% годовых. Срок обращения выпуска - 2 года 7 месяцев. Предполагается амортизационная структура погашения: 45% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в дату выплаты 20-го купона, 55% от номинала - в дату выплаты 31-го купона. В результате индикативная дюрация составит порядка 1,8 года. Техразмещение запланировано на 10 июня. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6, он удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений, пенсионных и страховых резервов.

АО "Главснаб" допустило технический дефолт по выплате 5-го купона 4-летних биржевых облигаций серии БО-02. Размер неисполненных обязательств - 2,3 млн рублей. Причина - "отсутствие денежных средств, которое вызвано задержкой их поступления от контрагентов". "Главснаб" разместил выпуск облигаций серии БО-02 заявленным объемом 200 млн рублей в феврале 2026 года, реализовав 53,4% эмиссии на 106,8 млн рублей. Бумаги размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Ставка ежемесячных купонов установлена в размере 26,55% годовых до погашения. По выпуску предусмотрены call-опционы в даты окончания 18-го и 30-го купонов. В настоящее время в обращении находятся три выпуска биржевых облигаций компании.