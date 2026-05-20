Индекс Мосбиржи будет находиться в зоне 2600-2700п в среду - ПСБ

Индекс Мосбиржи, скорее всего, останется в диапазоне 2600-2700 пунктов на торгах в среду, но волатильность может увеличиться, полагает управляющий эксперт отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Екатерина Крылова.

Бэнчмарк остается зажатым в боковом диапазоне 2600-2700 пунктов, для разворота не хватает драйверов из-за геополитических, монетарных и валютных рисков, констатирует аналитик.

"Мы полагаем, что в целом индекс Мосбиржи останется в привычном диапазоне 2600-2700 пунктов на торгах в среду. Но волатильность должна подрасти из-за саммита РФ и КНР, где второй день переговоров может принести новые соглашения в энергетике. В фокусе внимания возможные подвижки по проекту "Сила Сибири 2", - пишет Крылова в обзоре.

Также она отмечает, что во вторник прошел совет директоров "Газпрома" (на повестке были дивиденды за 2025 год), но раскрытия еще не было, и некая интрига будет сохраняться.

Плюс вечером в среду ожидается публикация статистики по недельной инфляции в России, а вышедшие во вторник инфляционные ожидания населения за май показали, что население пока не чувствует торможения инфляции, указывает эксперт ПСБ.

"В условиях кризиса идей на рынке мы делаем ставку на внутренний рынок РФ: компании с крепким бизнесом и/или хорошей дивидендной политикой, толерантными к геополитике и высокой ставке. Нам нравятся МКПАО "Яндекс", Сбербанк, ВТБ, ПАО "Корпоративный центр ИКС 5", "Новабев Групп", "Интер РАО", - пишет Крылова.

