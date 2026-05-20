Индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2650-2700п в среду - "Цифра брокер"

Индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит движение в диапазоне 2650-2700 пунктов на торгах в среду, говорится в комментарии аналитиков инвестиционной компании "Цифра брокер".

Индекс Мосбиржи завершил основную торговую сессию вторника в небольшом минусе, снизившись на 0,18%, до 2663,48 пункта. Валютный индикатор РТС вырос на 1,30%, до 1176,92 пункта на фоне укрепления национальной валюты.

Эксперты отмечают, что в центре внимания остается официальный визит президента России Владимира Путина в Китай. Инвесторы закладывают в котировки ожидания новых масштабных соглашений, в первую очередь, по проекту "Сила Сибири 2".

Геополитическая премия в сырьевых товарах сохраняется, несмотря на временную паузу в ударах США по Ирану. Вашингтон отложил атаку на несколько дней, что дало рынкам передышку, но не сняло риски эскалации в Ормузском проливе, обращают внимание в инвесткомпании.

"Мы ожидаем, что в среду индекс Мосбиржи продолжит движение в диапазоне 2650-2700 пунктов. Поддержкой выступает уровень 2600 пунктов, сопротивление проходит вблизи 2720 пунктов", - пишут аналитики.

