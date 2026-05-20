"Финам" понизил рейтинг акций Exelixis до "держать"

"Финам" понизил рейтинг акций Exelixis с "покупать" до "держать", сохранив при этом прогнозную стоимость на уровне $51,5 за штуку, сообщается в материале аналитика Зарины Саидовой.

Эксперт отмечает, что за период с последнего обновления инвестиционной идеи в ноябре 2025 года бумага принесла доходность в размере 16% и приблизилась к целевой цене.

"После рассмотрения отчетности за 1К26 мы оставляем в силе оценку акций Exelixis. Эмитент отчитался по выручке вровень с ожиданиями, а по скорректированной чистой прибыли на акцию с превышением прогнозов, - указывает Саидова. - На наш взгляд, большинство ожидаемых позитивных новостей по "пайплайну" Exelixis на данном этапе уже заложено в цену, "апсайда" у бумаги не видно. Акции торгуются с дисконтом лишь 3,4% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E, EV/EBITDA и P/S на год вперед".

Exelixis - биотехнологическая компания со специализацией в области онкологии, занимается поиском, разработкой и коммерциализацией новых лекарств для терапии трудноизлечимых видов рака в США.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.