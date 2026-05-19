Мнения аналитиков
Рубль во вторник вырос в паре с юанем, обновил максимумы с начала февраля 2023 года
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Кадровый дефицит в РФ к 2030 году оценивается в 3,1 млн человек
Российские отрасли могут самостоятельно практически полностью закрыть кадровый дефицит, оценивающийся в РФ к 2030 году на уровне 3,1 млн человек, за счет реализации программ повышения производительности труда. Об этом заявил вице-премьер РФ...
 
В 1-м квартале власти вывели из тени 220 тыс. работников
В России, по оценкам экспертов, от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе. Речь идет о сотрудниках без трудового договора, получающих зарплату полностью или частично "в конверте", а также о тех, кого оформляют как самозанятых вместо...
 
МФО перестраивают бизнес
Микрофинансовым организациям (МФО) пришлось перестраивать бизнес-модели и пересобирать линейки продуктов, чтобы адаптироваться к вступившим в силу ограничениям по оценке заемщиков при выдаче займов на сумму менее 50 000 руб., показал опрос...
 
19 мая 2026 года 19:34

Рубль во вторник вырос в паре с юанем, обновил максимумы с начала февраля 2023 года

Москва. 19 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии во вторник, рубль вырос на фоне высоких цен на нефть. Поддержку рублю также оказала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам мая. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.

Курс китайской валюты в 19:00 мск составил 10,3505 руб., что на 26,1 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Чуть ранее юань опускался до 10,3495 руб. впервые с 1 февраля 2023 года.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 мск до 15:30 мск, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 20 мая на 1,06 рубля, до 71,2926 руб./$1, и уменьшил курс евро на 1,29 рубля, до 82,7871 руб./EUR1.

Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств - основных торговых партнеров России в апреле 2026 года вырос на 3,4% по отношению к марту, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте.

В январе-апреле 2026 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,1%.

Инфляционные ожидания населения РФ в мае немного выросли - до 13,0% с 12,9% в апреле, вернувшись на уровень июня и июля 2025 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 12,9% с 13,4%.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае выросла до 15,1% c 14,6% в апреле. В марте она составляла 15,6%, а до этого четыре месяца (ноябрь 2025 года - февраль 2026 года) оставалась на уровне 14,5%.

Свежий опрос проводился 29 апреля - 13 мая 2026 года.

"На валютном рынке сохраняется дисбаланс, позволяющий рублю усиливаться. Резко возросшее из-за роста нефтяных цен предложение валюты не встречает на внутреннем рынке соответствующего спроса. Импортеры еще ограничены высокими процентными ставками, покупки валюты по бюджетному правилу в майском периоде совсем невелики. С учетом того, что нас еще ждет налоговый период, пик укрепления рубля может быть еще не достигнут. Разворот тренда ждем в самом конце мая - начале июня. Закончится налоговый период, и часть валютного предложения уйдет. Минфин в июне, по нашим оценкам, увеличит объемы покупок валюты по бюджетному правилу в 2-2,5 раза. Это должно вернуть доллар к 75+ руб. в течение месяца. Краткосрочно же видим доллар на уровне 70,5-72,5 руб., юань - 10,3-10,8 руб.", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Андрей Смирнов.

Участники рынка также находятся в ожидании новостей относительно официального визита президента РФ Владимира Путина в Китай. В аэропорту Пекина вечером во вторник главу российского государства приветствовал член Политбюро ЦК Компартии Китая, министр иностранных дел Ван И. После церемонии встречи Путин отправился в государственную резиденцию для почетных гостей "Дяоюйтай".

Глава России в своем видеообращении, опубликованном в преддверии начинающегося визита в КНР, заявил, что характер достигших беспрецедентного уровня российско-китайских отношений проявляется в готовности двух стран оказывать друг другу поддержку в вопросах, затрагивающих такие коренные интересы, как защита суверенитета и государственного единства.

Он отметил, что настрой председателя КНР Си Цзиньпина на долгосрочное сотрудничество с Россией помогает воплощать в жизнь самые смелые планы взаимодействия двух стран.

"Продолжает расти российско-китайский товарооборот, давно превысив отметку в 200 миллиардов долларов. Взаиморасчеты почти полностью ведутся в рублях и юанях", - сказал он.

Курс валютной пары юань/рубль может продолжить движение в сторону уровня 10,4 руб. за юань в ближайшее время, считают аналитики банка "Санкт-Петербург".

Национальная валюта продолжила заметное укрепление. Помимо фактора повышенных продаж валюты экспортерами, отмечают эксперты в комментарии, поддержку рублю могли оказывать и новости вокруг планируемого содержания переговоров глав РФ и КНР.

"В текущих условиях низких покупок валюты по бюджетному правилу курс рубля в целом может продолжить движение в сторону 10,4 руб. за юань", - прогнозируют в банке.

Также они полагают, что волатильность на нефтяном рынке пока может остаться высокой, и котировки нефти марки Brent продолжат движение в широком диапазоне $107-113 за баррель.

Цены на нефть остаются в минусе вечером во вторник, участники рынка продолжают следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы ближневосточного конфликта.

Июльские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 мск дешевеют на 1,05%, до $110,924 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,06%, до $108,54 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил во вторник, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. "Возможно, по ним придется нанести еще один удар. Я в этом не уверен. Вы скоро узнаете", - сказал он журналистам у Белого дома.

Накануне Трамп сообщил, что приказал отложить возобновление ударов по иранской стороне на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Ранее агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на источник, что Иран передал посредникам в переговорах Вашингтона и Тегерана новую версию предложения по урегулированию. Портал Axios написал, что новый вариант не удовлетворил американские власти. Собеседники портала сообщили, что США намерены возобновить боевые действия против Ирана, если он не пойдет на уступки по ядерной программе.

Банк России во вторник, 19 мая, в рамках аукциона недельного репо разместил 4,41 трлн рублей (при лимите 4,41 трлн рублей и спросе 5,721 трлн рублей) в среднем по ставке 14,51% годовых. На предыдущем аукционе недельного репо, состоявшемся 12 мая, ЦБ разместил 4,78 трлн рублей (при лимите 4,78 трлн рублей и спросе 5,995 трлн рублей) в среднем по аналогичной ставке 14,51%.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 19 мая, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за понедельник опустилась на 2 базисных пункта - до 14,17% годовых. Срочные версии версия RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев во вторник снизились на 1 базисный пункт и составили 14,36%, 15,0% и 15,88% годовых соответственно.


Опубликовано: /Финмаркет/
 


19 мая 2026 года 19:44
Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации в ожидании новостей по "Газпрому"
Москва. 19 мая. Российский рынок акций провел основные торги во вторник в консолидационном боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей нефти (июльский фьючерс на Brent торгуется у $111 за баррель) из-за приостановки ударов США по Ирану, а также на фоне ожиданий новостей по дивидендам "Газпрома" (MOEX: GAZP) и итогов визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где вероятны новые соглашения по энергетическому сотрудничеству.    читать дальше
19 мая 2026 года 19:04
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Х5
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной ценой 3500 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 45%, сообщается в материале аналитиков Николая Ковалева и Антона Соловкина. Совет...    читать дальше
19 мая 2026 года 18:42
"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 395,6 руб., что предполагает потенциал роста 3,6%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "С момента публикации нашей идеи акции компании выросли...    читать дальше
19 мая 2026 года 18:16
"Финам" повысил рейтинг акций Yutong Bus до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Yutong Bus до "покупать" с целевой ценой CNY 37,23 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 15,3% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании. "С пиков марта котировки снизились на 16% на фоне отчета за 1К 2026, результаты которого оказались хуже...    читать дальше
19 мая 2026 года 17:37
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Северстали, НЛМК и ММК
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали", "НЛМК" и "ММК", полагая, что отчетность компаний за 2К26 все еще будет скромной, говорится в комментарии аналитиков брокера. "С начала 2026 года мировые цены на сталь прибавили 8-15%, достигнув максимума с конца 2024-го, -...    читать дальше
19 мая 2026 года 17:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Nextpower до $146
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Nextpower Inc. со $125 до $146, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания отчиталась лучше ожиданий, чему способствовали устойчивый спрос на солнечную энергетику в США, сильная динамика новых...    читать дальше
19 мая 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать" и целевую цену $401,2 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "На фоне позитивной конъюнктуры в глобальной полупроводниковой отрасли, связанной прежде всего с...    читать дальше
19 мая 2026 года 15:31
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Sky Harbour Group до $12,60
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Sky Harbour Group до $12,60, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет порядка 34%. Компания представила результаты за 1К2026 ниже ожиданий экспертов, что было обусловлено...    читать дальше
19 мая 2026 года 15:01
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3603 руб. за бумагу, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Наблюдательный совет X5 рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию...    читать дальше
19 мая 2026 года 14:36
Акции Транснефти интересны для покупки с горизонтом инвестирования 2 месяца - "СберИнвестиции"
Акции "Транснефти" интересны для покупки с горизонтом инвестирования 2 месяца и ожидаемой доходностью 10%, сообщается в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". Эксперты рекомендуют купить бумаги до объявления дивиденда, а продать - до дивидендной отсечки. Главный драйвер роста - ожидание высоких...    читать дальше
19 мая 2026 года 14:06
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций X5
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:29
Инвестбанк "Синара" понизил прогноз среднего курса рубля на 2026г до 81 руб./$1
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз среднего курса пары доллар/рубль на текущий год с 85 до 81 руб./$1, сообщается в материале аналитиков. "Национальная валюта за первые пять месяцев текущего года показала динамику сверх ожиданий, и мы понижаем прогноз по среднему курсу пары USD/RUB в...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:56
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 4220 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4220 рублей за штуку в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии аналитиков. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал дивиденды в размере 245 руб. на акцию (доходность - около 10%). "Мы...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:25
Акции NextEra привлекательны для покупки на текущей коррекции - "Финам"
Акции NextEra Energy привлекательны для покупки на фоне текущей коррекции вниз их котировок, говорится в материале аналитика отдела анализа акций "Финама" Максима Абрамова. Американские энергетические компании NextEra Energy и Dominion Energy Inc. объявили о слиянии в рамках сделки объемом порядка...    читать дальше
19 мая 2026 года 11:52
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций X5
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3943 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 245 рублей на...    читать дальше
