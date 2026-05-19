Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации в ожидании новостей по "Газпрому"

Москва. 19 мая. Российский рынок акций провел основные торги во вторник в консолидационном боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей нефти (июльский фьючерс на Brent торгуется у $111 за баррель) из-за приостановки ударов США по Ирану, а также на фоне ожиданий новостей по дивидендам "Газпрома" (MOEX: GAZP) и итогов визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где вероятны новые соглашения по энергетическому сотрудничеству.

По итогам основной сессии индекс МосБиржи составил 2663,48 пункта (-0,2%), индекс РТС - 1176,92 пункта (+1,3%). Из индексных акций лидерами роста выступили бумаги "ИКС 5" (MOEX: X5) (+2,3%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+2%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,7%), аутсайдерами - акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-1,4%), "ВК" (MOEX: VKCO) (-1,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -1,7% "префы").

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 20 мая, составил 71,2926 руб. (-1,06 рубля).

Акции "ИКС 5" (2462,5 рубля) выросли на фоне рекомендации набсовета выплатить дивиденды за 2025 год в размере 245 руб./акция. Отсечка реестра акционеров под выплаты - 7 июля 2026 года. Годовое собрание акционеров по утверждению дивидендов и назначению аудитора состоится 26 июня.

Подорожали также акции "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+1,7%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+1,5%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,8%), "Норникеля" (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,1%).

Подешевели акции АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-1,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (-1%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-1%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-1%), "Газпрома" (-0,7%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-0,5% и -0,5% "префы"), "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-0,4%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,3%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,3%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,2%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (-0,2%).

Новая стратегия "Ростелекома" (MOEX: RTKM) (-0,3%) до 2030 года предусматривает удвоение дивидендного потока по сравнению с предшествующими пятью годами, сообщил президент компании Михаил Осеевский. "Хотим удвоить дивидендный поток по сравнению с тем, который был выплачен за предыдущие 5 лет", - сказал Осеевский на презентации стратегии "Ростелекома" в рамках конференции ЦИПР-2026.

Также, по его словам, компания рассчитывает на увеличение годовой выручки на горизонте 5 лет до уровня выше 1 трлн рублей. Ранее Осеевский говорил, что "Ростелеком" рассчитывает достичь выручки в 1 трлн рублей уже в 2027 году.

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков накануне сообщил, что в ходе официального визита Путина в Китай 19-20 мая будет подробно обсуждаться тема газопровода "Сила Сибири 2". Российский лидер и председатель КНР Си Цзиньпин вечером 20 мая проведут важную беседу за чаем, в ходе которой также обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. Это будет "одно из важнейших мероприятий в ходе визита", подчеркнул помощник президента.

Также накануне вечером стало известно, что OFAC выдало 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море (погруженной на танкеры), о чем сообщил глава ведомства Скотт Бессент в социальной сети Х. Предыдущая лицензия в отношении американских санкций, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая.

Тем временем инфляционные ожидания населения РФ в мае немного выросли - до 13,0% с 12,9% в апреле, вернувшись на уровень июня и июля 2025 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса. Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 12,9% с 13,4%. Оценка наблюдаемой населением инфляции в мае выросла до 15,1% c 14,6% в апреле. В марте она составляла 15,6%, а до этого четыре месяца (ноябрь 2025 года - февраль 2026 года) оставалась на уровне 14,5%. Свежий опрос проводился 29 апреля - 13 мая 2026 года.

Президент США Дональд Трамп заявил вечером в понедельник в телефонном интервью New York Post, что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. "Я не готов принять что-либо прямо сейчас", - сказал он.

Чуть позже Трамп заявил в соцсети Truth Social, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку на Иран, которая планировалась на вторник. По словам Трампа, план возобновления ударов США по Ирану поставлен на паузу на два или три дня. "Два или три дня. Речь идет о непродолжительном периоде", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Политик добавил, что надеется, что ему в итоге не придется возобновлять операцию против Ирана, но подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

Трамп проинструктировал шефа Пентагона Пита Хегсета и вооруженные силы США, чтобы атаки на Иран во вторник не было, указав быть готовыми приступить к полноценному масштабному наступлению на Иран, если приемлемого соглашения не будет.

Как отмечает портфельный управляющий УК "Первая" Максим Федосов, в индексе МосБиржи продолжилась боковая динамика при низком объеме торгов. Наиболее активно в течение дня торговались акции "Газпрома", Сбербанка и "ИКС 5", причем последние выросли на дивидендных новостях. Бумаги "Газпрома" привлекают внимание на фоне двухдневного визита президента России Путина в Китай - ожидается, что в числе прочих тем лидеры обсудят проект газопровода "Сила Сибири 2".

Факторы в пользу сильного рубля - высокие цены на нефть, увеличение продаж валюты экспортерами и невысокий объем покупок валюты Минфином (5,8 млрд руб. в день) - остаются в силе. Ожидается, что позиции рубля могут еще усилиться из-за налоговых выплат и подготовки к ним, полагает эксперт.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, во вторник на рынке акций наблюдалась преимущественно нейтральная динамика, индекс МосБиржи двигался у промежуточного сопротивления в районе 2660 пунктов. Накануне вечером индекс подрос за счет нефтегазовых "фишек", отыгравших продление лицензии США на операции с российской нефтью. Позитив учтен, а во вторник нефть скорректировалась вниз на фоне заявлений президента США Трампа об отсрочке на несколько дней запланированного военного удара ?по Ирану.

Затяжной рост рубля продолжается. Кроме того, по опубликованным во вторник данным ЦБ, инфляционные ожидания населения в мае опять выросли, что является негативным сигналом с точки зрения ожиданий по снижению ключевой ставки регулятора, отметил эксперт.

В середине недели Народный банк Китая будет рассматривать базовую кредитную ставку. В еврозоне станет известен апрельский индекс потребительских цен. Банк России в среду выпустит материалы, посвященные инфляции, Росстат представит информацию по ценам производителей за апрель, а также недельный отчет по темпам роста потребительских цен. Советы директоров "Софтлайна" (MOEX: SOFL) и "ВУШ Холдинга" (MOEX: WUSH) решат судьбу дивидендов за прошлый год, а СД "Т-Технологий" обсудит выплаты за первый квартал. Завершится программа обратного выкупа акций банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB). Участники торгов будут следить за сообщениями из Китая, где с официальным визитом находится президент РФ. Если появятся новости по "Силе Сибири 2", возможен всплеск в котировках акций "Газпрома", "ТМК" (MOEX: TRMK). Индекс МосБиржи, вероятнее всего, останется в пределах 2600-2700 пунктов, считает Смирнов.

Как отмечает ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова, несмотря на то, что геополитический фон сложился в пользу России, активность "быков", видимо, сдержали неоднозначные макроэкономические новости и снижение цен на нефть.

Оптимизму на рынке акций, связанному с ожиданиями успешного государственного визита в Китай президента РФ Владимира Путина, помешали, видимо, неоднозначные новости от Банка России - согласно опросу агентства "инФОМ", инфляционные ожидания россиян в мае неожиданно выросли до 13% с апрельских 12,9%, несмотря на снижение официальной инфляции и крепкий рубль. Возможно, что население таким образом реагирует на глобальную неопределённость и нестабильность, связанную с иранским конфликтом.

В Европе прогнозируют, что Ормузский пролив останется заблокированным как минимум до июля, хотя в США обещают снова разрешить ситуацию с проливом в несколько дней. Продление лицензии Минфином США для импортеров из третьих стран на покупку российской нефти, видимо, повлияло на ожидания роста предложения нефти, и соответственно, на снижение цен. Прогноз на эту неделю по цене Brent остается прежним - диапазон $102-112 за баррель, считает аналитик.

Выросли акции "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,8%) и "Распадской" (MOEX: RASP) (+4,6%) на фоне новостей о росте экспорта российского угля в Китай по железной дороге в апреле на 17% в годовом выражении. Возможно также, что на рост акций угольных компаний повлияла статистика о том, что экспорт угля из России в первом квартале 2026 года сократился всего на 0,4% в годовом выражении, то есть в начале текущего года экспорт угля постепенно начал восстанавливаться, что обрадовало инвесторов.

В среду индекс МосБиржи будет по-прежнему двигаться в коридоре 2650-2750 пунктов, считает Мильчакова.

По оценке главного аналитика компании "Алор брокер" Андрея Зацепина, после роста рынка на идее итогов поездки Путина в Китай игрокам следует зафиксировать прибыль.

Акции "Газпрома" накануне выросли за счет покупок под визит президента РФ в Китай. Оптимисты ждут, что в рамках многочисленных встреч будут позитивные сдвиги по проекту "Сила Сибири 2". Также подросли акции "Роснефти" и "НОВАТЭКа", руководители которых вместе с главой концерна Алексеем Миллером также вошли в состав российской делегации. В нынешних условиях КНР нужны дополнительные объемы углеводородов, тем более по ценам ниже мировых, поэтому данные компании вполне могут заключить новые договоры на поставку своей продукции. При появлении подобной информации возможен хороший рост данных бумаг, вполне возможно, что на 3-4%, считает эксперт.

"Однако мы советовали бы эту прибыль фиксировать, а рисковым инвесторам рассматривать варианты открытия "шортов", особенно по "Газпрому". "Сила Сибири 2" - проект дорогостоящий и длительный, отдача от него будет через многие годы, а сейчас совсем не время, чтобы серьезные деньги вкладывать на длительные сроки. Российский рынок акций пока по-прежнему находится в нисходящем тренде, и мы не видим поводов для выхода из него", - полагает Зацепин.

Как отмечает аналитик ФГ "Финам" Дмитрий Лозовой, российский рынок акций ожидает итогов визита Путина в Китай, а сохраняющееся обострение напряженности вокруг Ирана поддерживает нефтяные котировки и интерес к акциям экспортеров. Укрепление рубля уже не выглядит для индекса МосБиржи настолько негативным фактором, как раньше: сильная национальная валюта стимулирует импорт, помогает замедлять инфляцию и тем самым поддерживает производственные компании и часть сектора услуг. При этом курс доллара рано или поздно может скорректироваться вверх, что создаст отложенный позитивный эффект для рынка, поэтому давление крепкого рубля на индекс во многом уже нивелировано, считает аналитик.

С технической точки зрения индекс МосБиржи формирует новый растущий тренд, который может сменить многомесячное падение. Ближайшей и важнейшей точкой будет 2700 пунктов, которая, вероятно, будет пройдена в этот раз после прошлой неудачной попытки. Поскольку весь геополитический негатив уже отыгран, после прохода 2700 пунктов индекс МосБиржи может вернуться в боковое движение в коридоре 2700-2800 пунктов, полагает Лозовой.

В Азии во вторник наблюдалась смешанная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 0,4%, австралийский ASX вырос на 1,1%, южнокорейский Kospi упал на 3,3%, китайский Shanghai Composite подрос на 0,9%, гонконгский Hang Seng прибавил 0,5%), дневной рост в Европе сменился вечером смешанной динамикой (индексы FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,4%, DAX замедлил рост до 0,4%), "минусуют" США (индексы к 19:00 МСК просели на 0,5-0,9%).

Экономика Японии в первом квартале выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. В четвертом квартале 2025 года ВВП, согласно пересмотренным данным, увеличился на 0,2%, а не 0,3%, как сообщалось ранее. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4% в январе-марте, сообщает Trading Economics.

На нефтяном рынке во вторник цены Brent корректируются вниз на фоне приостановки ударов США по Ирану.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 мск во вторник составила $110,84 за баррель (-1,1% и +2,6% в понедельник), июньская цена фьючерса на WTI - $108,67 за баррель (+0,03% и +3,1% накануне). Торги июньскими фьючерсами на WTI проводятся последний день, более активно торгуемый июльский контракт подешевел до $103,9 за баррель (-0,4%).

Президент США Трамп заявил во вторник, что американским военным, возможно, придется снова атаковать Иран. "Возможно, по ним придется нанести еще один удар. Я в этом не уверен. Вы скоро узнаете", - сказал он журналистам у Белого дома.

Накануне Трамп сообщил, что приказал отложить возобновление ударов по иранской стороне на "два или три дня" после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже упали после отсечки дивидендов за I квартал акции МКПАО "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (-16,3%, до 0,5306 рубля; выплаты - 0,11 рубля на бумагу), также просели акции ПАО "Варьеганнефтегаз" (MOEX: VJGZ) (-5,9%), ПАО "Дальневосточная энергетическая компания" (MOEX: DVEC) (-4,3%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-3,8%), ПАО "Новороссийский комбинат хлебопродуктов" (MOEX: NKHP) (-3,7%), ГК "Самолет" (MOEX: SMLT) (-3,6%), ПАО "Славнефть-Ярославнефтеоргсинтез" (MOEX: JNOS) (-3% и -6,3% "префы").

Выросли бумаги "МГТС" (MOEX: MGTS) (+10% и +9,9% "префы"), "Распадской" (+4,6%), ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (+3%), "Мечела" (+2,8% и +3,9% "префы"), "Селигдара" (MOEX: SELG) (+2,6%), ПАО "ЭсЭфАй" (MOEX: SFIN) (+2,2%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 36,285 млрд рублей (из них 5 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 4,35 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 4,185 млрд рублей на акции "ИКС 5").