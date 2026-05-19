"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"

"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 395,6 руб., что предполагает потенциал роста 3,6%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова.

"С момента публикации нашей идеи акции компании выросли на 16,5%. Поддержку акциям оказали объявленные дивиденды за 2025 год и сильные результаты за 1К 2026, - отмечает эксперт. - Однако, на наш взгляд, эти факторы уже в значительной степени отражены в цене, что ограничивает потенциал дальнейшего роста. Кроме того, после роста котировок дивидендная доходность бумаги снизилась и выглядит менее привлекательной на фоне все еще высоких ставок по облигациям и депозитам".

Отдельно аналитик отметил, что покупка после дивидендной отсечки может быть привлекательной, поскольку акция обычно снижается на размер дивиденда за вычетом налога, что дает возможность купить бумагу дешевле.

При этом, если инвесторы ожидают более высоких дивидендов в будущем, такую просадку способны быстрее выкупить. В связи с этим Абрамов считает, что бумаги могут быть интересны для входа преимущественно на коррекции.

