"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали", "НЛМК" и "ММК", полагая, что отчетность компаний за 2К26 все еще будет скромной, говорится в комментарии аналитиков брокера.

"С начала 2026 года мировые цены на сталь прибавили 8-15%, достигнув максимума с конца 2024-го, - пишут они. - Однако мы полагаем, что такой рост может носить временный характер - он скорее связан с удорожанием сырья и энергоресурсов".

По мнению экспертов, на котировки влияют следующие факторы:

- С начала года мировые издержки на сталь выросли на 6-17%.

- Металлурги пытаются переложить рост затрат в цену.

- Рынок остается фундаментально слабым, поэтому динамика котировок пока ограниченная.

- За счет удешевления сырья экспортная рентабельность незначительно восстанавливается для менее интегрированных российских компаний ("ММК").

"Однако, по нашим оценкам, сильный рубль и слабый внутренний рынок не позволяют в полной мере воспользоваться положительным эффектом от роста экспортных цен для отечественных металлургов, - указывает ведущий аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев. - Считаем, что отчетность российских компаний сектора за второй квартал все еще будет скромной. Сохраняем осторожный взгляд на бумаги "Северстали", "НЛМК", "ММК".

