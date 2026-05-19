.
.
СЕГОДНЯ:
.
ПОИСК | RSS | INTERFAX.RU
.
.
Мнения аналитиков
Главная / Мнения аналитиков / "Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Северстали, НЛМК и ММК
.
19 мая 2026 года 17:37
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Северстали, НЛМК и ММК
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали", "НЛМК" и "ММК", полагая, что отчетность компаний за 2К26 все еще будет скромной, говорится в комментарии аналитиков брокера. "С начала 2026 года мировые цены на сталь прибавили 8-15%, достигнув максимума с конца 2024-го, - пишут они. - Однако мы полагаем, что такой рост может носить временный характер - он скорее связан с удорожанием сырья и энергоресурсов". По мнению экспертов, на котировки влияют следующие факторы: - С начала года мировые издержки на сталь выросли на 6-17%. - Металлурги пытаются переложить рост затрат в цену. - Рынок остается фундаментально слабым, поэтому динамика котировок пока ограниченная. - За счет удешевления сырья экспортная рентабельность незначительно восстанавливается для менее интегрированных российских компаний ("ММК"). "Однако, по нашим оценкам, сильный рубль и слабый внутренний рынок не позволяют в полной мере воспользоваться положительным эффектом от роста экспортных цен для отечественных металлургов, - указывает ведущий аналитик "Т-Инвестиций" Ахмед Алиев. - Считаем, что отчетность российских компаний сектора за второй квартал все еще будет скромной. Сохраняем осторожный взгляд на бумаги "Северстали", "НЛМК", "ММК". Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
.
Ключевые слова: РОССИЯ-МЕТАЛЛУРГИ-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
.
19 мая 2026 года 19:44
Москва. 19 мая. Российский рынок акций провел основные торги во вторник в консолидационном боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей нефти (июльский фьючерс на Brent торгуется у $111 за баррель) из-за приостановки ударов США по Ирану, а также на фоне ожиданий новостей по дивидендам "Газпрома" (MOEX: GAZP) и итогов визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где вероятны новые соглашения по энергетическому сотрудничеству. читать дальше
.19 мая 2026 года 19:34
Москва. 19 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии во вторник, рубль вырос на фоне высоких цен на нефть. Поддержку рублю также оказала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам мая. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы. читать дальше
.19 мая 2026 года 19:04
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной ценой 3500 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 45%, сообщается в материале аналитиков Николая Ковалева и Антона Соловкина. Совет... читать дальше
.19 мая 2026 года 18:42
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 395,6 руб., что предполагает потенциал роста 3,6%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "С момента публикации нашей идеи акции компании выросли... читать дальше
.19 мая 2026 года 18:16
"Финам" повысил рейтинг акций Yutong Bus до "покупать" с целевой ценой CNY 37,23 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 15,3% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании. "С пиков марта котировки снизились на 16% на фоне отчета за 1К 2026, результаты которого оказались хуже... читать дальше
.19 мая 2026 года 17:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Nextpower Inc. со $125 до $146, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания отчиталась лучше ожиданий, чему способствовали устойчивый спрос на солнечную энергетику в США, сильная динамика новых... читать дальше
.19 мая 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать" и целевую цену $401,2 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "На фоне позитивной конъюнктуры в глобальной полупроводниковой отрасли, связанной прежде всего с... читать дальше
.19 мая 2026 года 15:31
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Sky Harbour Group до $12,60, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет порядка 34%. Компания представила результаты за 1К2026 ниже ожиданий экспертов, что было обусловлено... читать дальше
.19 мая 2026 года 15:01
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3603 руб. за бумагу, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Наблюдательный совет X5 рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию... читать дальше
.19 мая 2026 года 14:36
Акции "Транснефти" интересны для покупки с горизонтом инвестирования 2 месяца и ожидаемой доходностью 10%, сообщается в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". Эксперты рекомендуют купить бумаги до объявления дивиденда, а продать - до дивидендной отсечки. Главный драйвер роста - ожидание высоких... читать дальше
.19 мая 2026 года 14:06
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере... читать дальше
.19 мая 2026 года 13:29
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз среднего курса пары доллар/рубль на текущий год с 85 до 81 руб./$1, сообщается в материале аналитиков. "Национальная валюта за первые пять месяцев текущего года показала динамику сверх ожиданий, и мы понижаем прогноз по среднему курсу пары USD/RUB в... читать дальше
.19 мая 2026 года 12:56
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4220 рублей за штуку в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии аналитиков. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал дивиденды в размере 245 руб. на акцию (доходность - около 10%). "Мы... читать дальше
.19 мая 2026 года 12:25
Акции NextEra Energy привлекательны для покупки на фоне текущей коррекции вниз их котировок, говорится в материале аналитика отдела анализа акций "Финама" Максима Абрамова. Американские энергетические компании NextEra Energy и Dominion Energy Inc. объявили о слиянии в рамках сделки объемом порядка... читать дальше
.19 мая 2026 года 11:52
"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3943 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании. Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 245 рублей на... читать дальше
.
ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:
САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ
Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефону 495) 988-76-77. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
.