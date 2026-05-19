Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Nextpower до $146

Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Nextpower Inc. со $125 до $146, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитиков.

Компания отчиталась лучше ожиданий, чему способствовали устойчивый спрос на солнечную энергетику в США, сильная динамика новых заказов и рекордный бэклог, превышающий $5,25 млрд.

Несмотря на снижение выручки на 4,7% год к году до $880,5 млн и уменьшение скорректированной EPS до $1,05 с $1,29 годом ранее, оба показателя остаются достаточно устойчивыми с учетом высокой базы прошлого периода, отмечают эксперты. При этом валовая маржа поддерживается благодаря компенсации тарифных издержек, несмотря на повышенные транспортные и логистические издержки.

Менеджмент также повысил прогноз на 2027 финансовый год, ожидая выручку в диапазоне $3,8-4,1 млрд и скорректированную EBITDA на уровне $825-900 млн.

"Мы сохраняем рекомендацию "держать" и повышаем целевую цену до $146 со $125, - указывают стратеги инвесткомпании. - Основными факторами пересмотра стали более высокие прогнозы по выручке и валовой прибыли на 2027-2028 финансовые годы, более высокая предсказуемость портфеля заказов, а также бездолговая структура капитала компании и около $1,1 млрд денежных средств на балансе".

Nextpower Inc. - американская компания, специализирующаяся на технологиях в сфере солнечной энергетики.

