"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать" и целевую цену $401,2 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании.

"На фоне позитивной конъюнктуры в глобальной полупроводниковой отрасли, связанной прежде всего с продолжающимся бумом вокруг сферы ИИ, Applied Materials очень уверенно отчиталась за 2-й финквартал, заметно нарастив выручку и прибыль, с опережением рыночных ожиданий, - отмечает эксперт "Финама" Игорь Додонов. - При этом менеджмент дал весьма оптимистичный прогноз на текущий финквартал".

Между тем акции компании только с начала текущего года подскочили в цене почти на 70% и, на взгляд аналитика, в данный момент выглядят несколько переоцененными. Поэтому в инвесткомпании сдержанно оценивают их дальнейшие перспективы.

Applied Materials - один из ведущих мировых производителей оборудования для выпуска полупроводниковых чипов и дисплеев.

