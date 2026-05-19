Акции Транснефти интересны для покупки с горизонтом инвестирования 2 месяца - "СберИнвестиции"

Акции "Транснефти" интересны для покупки с горизонтом инвестирования 2 месяца и ожидаемой доходностью 10%, сообщается в комментарии аналитиков "СберИнвестиций".

Эксперты рекомендуют купить бумаги до объявления дивиденда, а продать - до дивидендной отсечки. Главный драйвер роста - ожидание высоких дивидендов за 2025 год.

"В конце мая - начале июня "Транснефть" объявит дивиденды за 2025 год в размере 180-185 руб. на акцию, это около 13% дивдоходности, - отмечают аналитики. - Обычно после объявления дивидендов акции компании растут вплоть до отсечки. За последние пять лет средний рост был около 8%. Ждем похожую динамику и в этом году".

Кроме того, "Транснефть" стабильна и меньше зависит от цен на нефть и курса рубля, в отличие от других компаний сектора, подчеркивается в комментарии. Эксперты ждут снижения дивидендов в следующем году, поэтому идея - купить акции до объявления выплат за 2025 год и продать до дивидендной отсечки.

Долгосрочная целевая цена остается на уровне 1650 руб. за акцию, потенциал роста - около 18%.

