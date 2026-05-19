Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций X5

Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова.

Наблюдательный совет эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию (ГОСА пройдет 26 июня 2026 года, дата закрытия реестра назначена на 7 июля).

"При текущей цене около 2450-2460 руб. это дает дивидендную доходность почти 10%. Для российского рынка это сильный уровень, особенно с учетом того, что компания уже выплачивала 368 руб. на акцию за 9М25", - отмечает эксперт.

Решение выглядит позитивно для стоимости акций X5, указывает Чернов. Рынок получил подтверждение, что эмитент остается одной из главных дивидендных историй в потребительском секторе.

"По нашим оценкам фундаментальную привлекательность компания сохраняет. Она лидирует в продовольственном ритейле, по итогам 2025 года увеличила выручку на 18,8%, а на 2026 год сама прогнозирует ее рост на 12-16% при рентабельности скорректированной EBITDA не ниже 6% и чистом долге/EBITDA 1,2-1,4х. Это оставляет пространство для дальнейших выплат, если операционные результаты не начнут резко ухудшаться, - пишет аналитик инвесткомпании в обзоре. - Наш таргет по акции - 3000 руб., потенциала роста - около 22% без учета дивидендов и около 32% совокупной доходности с их учетом. После ралли на ожиданиях выплат лучше покупать бумагу на коррекциях".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.