Инвестбанк "Синара" понизил прогноз среднего курса рубля на 2026г до 81 руб./$1

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз среднего курса пары доллар/рубль на текущий год с 85 до 81 руб./$1, сообщается в материале аналитиков.

"Национальная валюта за первые пять месяцев текущего года показала динамику сверх ожиданий, и мы понижаем прогноз по среднему курсу пары USD/RUB в 2026 году с 85 до 81 руб./$1", - пишут эксперты.

Факторы в поддержку рубля - повышение цен на нефть, увеличение притоков валюты со стороны экспортеров и ограниченный спрос на нее Минфина.

"По-прежнему ждем постепенного ослабления рубля уже во 2П26 на фоне роста объема покупок валюты в рамках бюджетного правила и плавного снижения ключевой ставки ЦБ РФ и прогнозируем курс пары USD/RUB на 2027 и 2028 гг. на уровне 85 и 87,6 руб./$1 соответственно", - говорится в комментарии.

