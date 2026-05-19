"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций X5

"Цифра брокер" сохраняет позитивную оценку акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3943 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков инвестиционной компании.

Совет директоров эмитента рекомендовал дивиденды по итогам 2025 года в размере 245 рублей на акцию. Текущая дивдоходность - 10%. Последний день для покупки бумаг под выплаты - 6 июля 2026 года.

"Размер дивидендов совпал с ожиданиями рынка и нашими прогнозами. На этом фоне акции компании отреагировали ростом цены более чем на 3% в моменте. X5 продолжает оставаться одним из самых устойчивых и сильных игроков российского ритейла. Мы сохраняем позитивный взгляд на бумаги компании и таргет на уровне 3943 рублей", - пишут эксперты.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.