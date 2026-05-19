Совкомбанк сохраняет рекомендацию "держать" для акций банка "Санкт-Петербург", сообщается в комментарии аналитика Вячеслава Бердникова.

"Результаты эмитента за 1К26 по МСФО оказались выше наших ожиданий. На отчетность смотрим нейтрально. Сохраняем рекомендацию "держать" в отношении акций в связи с ожидаемым ухудшением результатов в следующие кварталы на фоне роста показателей CIR и COR относительно 1К26", - указывает эксперт.

