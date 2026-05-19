Геополитика остается ключевым фактором влияния на рынок акций РФ - "БКС МИ"

Геополитика пока остается ключевым фактором влияния на российский рынок акций, говорится в комментарии аналитика "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") Юлии Голдиной.

"Техническая картина по индексу Мосбиржи остается без изменений: бенчмарк пока зажат в узком боковике 2600-2700 пунктов. Для слома этой тенденции нужно уверенно пробить вверх сопротивление 2700 пунктов и закрепиться выше. Однако в отсутствие сильных катализаторов это пока сложно, - пишет эксперт. - Геополитика остается ключевым фактором, влияющим на российский рынок акций - без прогресса в урегулировании украинского кризиса рынку сложно расти. Дополнительным фактором давления выступает крепкий рубль, который влияет на экспортеров".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.