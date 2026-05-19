Цены на нефть эталонных марок снижаются

Индекс Dow Jones вырос в понедельник, Nasdaq и S&P 500 закрылись в минусе. Фондовые индексы Азии меняются без единой тенденции во вторник. Нефть дешевеет утром вторника, Brent торгуется ниже $110 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник.

Участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на источник, что иранская сторона передала пакистанским посредникам в конфликте между Тегераном и Вашингтоном новую версию предложений по урегулированию, и что Белый дом согласился приостановить санкции в отношении иранской нефти.

Позднее портал Axios, сославшись на американского чиновника, написал, что власти США не удовлетворены новым вариантом предложений и намерены действовать силой, если Иран не изменит позицию.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник подорожали на 2,6%, до $112,1 за баррель. Стоимость энергоресурсов резко подскочила на фоне ближневосточного конфликта и остается на повышенном уровне, что укрепляет ожидания ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики в США.

"Похоже, что ключевым фактором, который ежедневно влияет на динамику рынков, стали цены на нефть", - отметил портфельный менеджер NFJ Investment Group Бернс Маккини. "Основной переменной является блокада Ормузского пролива. Она подталкивает нефть к росту и повышает риск дестабилизации инфляционных ожиданий", - добавил он.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, в центре внимания инвесторов остаются новости и финансовые результаты компаний.

Позднее на этой неделе свою отчетность представит Nvidia Corp. (SPB: NVDA) Показатели технологического гиганта могут укрепить оптимистичные прогнозы относительно перспектив компаний, инвестирующих в развитие инфраструктуры центров обработки данных. В понедельник котировки Nvidia снизились на 1,3%.

Среди других представителей "великолепной семерки" Tesla (SPB: TSLA) сократила рыночную стоимость на 2,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,5%. Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличилась на 0,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - менее чем на 0,1%.

Квартальные отчеты в ближайшие дни также обнародуют Walmart Inc. (SPB: WMT) и Target Corp. Результаты ритейлеров покажут, насколько усиление повышательного ценового давления из-за подорожания энергоносителей повлияло на поведение американских потребителей. Акции Target выросли на 1,5%, Walmart - на 1,4%.

Лидером падения в составе S&P 500 стала биотехнологическая Regeneron Pharmaceuticals Inc. (-9,8%). Ее экспериментальный препарат для лечения одной из разновидностей рака кожи не достиг поставленных целей в ходе клинических испытаний среди пациентов с поздней стадией заболевания.

Бумаги энергетической Dominion Energy подорожали на 9,4% на новостях о ее предстоящем слиянии с конкурирующей NextEra, акции которой упали в цене на 4,6%.

Нефтяные компании Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) завершили торги подъемом котировок на 1,6% и 2,6% соответственно.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,32% - до 49686,12 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,07% - до 7403,05 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,51% и закрылся на отметке 26090,73 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой тенденции.

Японский Nikkei 225 к 8:36 мск уменьшился на 0,5% вслед за акциями представителей технологической сферы. Снижение индекса продолжается уже четвертую сессию подряд.

"Рынок пытается определить, как долго продлится падение акций американских технологических компаний", - полагает главный стратег Daiwa Securities Юго Цубои. По его словам, "инвесторы также хотят увидеть отчетность Nvidia", которая будет опубликована в среду.

Котировки акций SoftBank Group упали на 5,2%, Advantest - на 3,8%, Tokyo Electron - на 3,7%, Lasertec Corp. - на 6,4%, Renesas Electronics Corp. - на 5,9%, Socionext Inc. - на 4,9%, Kioxia - на 3,3%.

В то же время наиболее существенный подъем показывают бумаги разработчиков видеоигр Konami и Bandai Namco - на 9,4% и 8,6% соответственно.

Экономика Японии в первом квартале выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. В четвертом квартале 2025 года ВВП, согласно пересмотренным данным, увеличился на 0,2%, а не 0,3%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4% в январе-марте, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Лидерами повышения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции интернет-гиганта Tencent (SPB: 700), подорожавшие на 2,3%. Также выросла стоимость нефтяной CNOOC - на 2%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 1,8%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,4%, Bank of China - на 1,3%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,2%.

Наиболее значительное снижение демонстрируют котировки бумаг производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 4,5%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,6%, золотодобывающих Laopu Gold и Zijin Mining Group - на 3,6% и 2,9% соответственно.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:32 мск упало на 2,6%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 1,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 9,2%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,5%, сталелитейной Posco - на 5,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 1%.

Акции ALS, которая предоставляет услуги по тестированию и лабораторным исследованиям, подскочили в цене более чем на 6% и являются лидером роста. Аналитики Morgan Stanley, Macquarie и UBS подтвердили рекомендацию "покупать" для бумаг компании.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,7% и 0,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск снижается на $2,32 (2,07%), до 109,78 за баррель. В понедельник этот контракт подорожал на $2,84 (2,6%), до $112,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,67 (1,54%), до $106,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 3,24% (3,1%), до $108,66 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня". Политик добавил, что надеется, что ему в итоге не придется возобновлять операцию против Ирана, но подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

В понедельник агентство Тасним со ссылкой на источник сообщило, что иранская сторона передала пакистанцам, выступающим посредниками в урегулировании конфликта, новую версию предложения по урегулированию. Портал Axios со ссылкой на источники передавал, что власти США не удовлетворены новой версией предложений.

"Сигналы от Трампа ослабили непосредственное напряжение, но фундаментальные риски никуда не делись, - отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Теперь рынок хочет понять, являются ли комментарии Трампа началом перехода к деэскалации, или это всего лишь тактическая пауза".