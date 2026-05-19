Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Кадровый дефицит в РФ к 2030 году оценивается в 3,1 млн человек
Российские отрасли могут самостоятельно практически полностью закрыть кадровый дефицит, оценивающийся в РФ к 2030 году на уровне 3,1 млн человек, за счет реализации программ повышения производительности труда. Об этом заявил вице-премьер РФ...
 
В 1-м квартале власти вывели из тени 220 тыс. работников
В России, по оценкам экспертов, от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе. Речь идет о сотрудниках без трудового договора, получающих зарплату полностью или частично "в конверте", а также о тех, кого оформляют как самозанятых вместо...
 
МФО перестраивают бизнес
Микрофинансовым организациям (МФО) пришлось перестраивать бизнес-модели и пересобирать линейки продуктов, чтобы адаптироваться к вступившим в силу ограничениям по оценке заемщиков при выдаче займов на сумму менее 50 000 руб., показал опрос...
 
19 мая 2026 года 09:11

Цены на нефть эталонных марок снижаются

Индекс Dow Jones вырос в понедельник, Nasdaq и S&P 500 закрылись в минусе. Фондовые индексы Азии меняются без единой тенденции во вторник. Нефть дешевеет утром вторника, Brent торгуется ниже $110 за баррель.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник.

Участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования кризиса на Ближнем Востоке.

Агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на источник, что иранская сторона передала пакистанским посредникам в конфликте между Тегераном и Вашингтоном новую версию предложений по урегулированию, и что Белый дом согласился приостановить санкции в отношении иранской нефти.

Позднее портал Axios, сославшись на американского чиновника, написал, что власти США не удовлетворены новым вариантом предложений и намерены действовать силой, если Иран не изменит позицию.

Июльские фьючерсы на нефть марки Brent в понедельник подорожали на 2,6%, до $112,1 за баррель. Стоимость энергоресурсов резко подскочила на фоне ближневосточного конфликта и остается на повышенном уровне, что укрепляет ожидания ускорения инфляции и ужесточения денежно-кредитной политики в США.

"Похоже, что ключевым фактором, который ежедневно влияет на динамику рынков, стали цены на нефть", - отметил портфельный менеджер NFJ Investment Group Бернс Маккини. "Основной переменной является блокада Ормузского пролива. Она подталкивает нефть к росту и повышает риск дестабилизации инфляционных ожиданий", - добавил он.

Помимо ситуации на Ближнем Востоке, в центре внимания инвесторов остаются новости и финансовые результаты компаний.

Позднее на этой неделе свою отчетность представит Nvidia Corp. (SPB: NVDA) Показатели технологического гиганта могут укрепить оптимистичные прогнозы относительно перспектив компаний, инвестирующих в развитие инфраструктуры центров обработки данных. В понедельник котировки Nvidia снизились на 1,3%.

Среди других представителей "великолепной семерки" Tesla (SPB: TSLA) сократила рыночную стоимость на 2,9%, Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 0,8%, Meta (SPB: META) (признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) - на 0,5%. Капитализация Microsoft Corp. (SPB: MSFT) увеличилась на 0,4%, Amazon.com Inc. (SPB: AMZN) - на 0,3%, Alphabet Inc. (SPB: GOOG) - менее чем на 0,1%.

Квартальные отчеты в ближайшие дни также обнародуют Walmart Inc. (SPB: WMT) и Target Corp. Результаты ритейлеров покажут, насколько усиление повышательного ценового давления из-за подорожания энергоносителей повлияло на поведение американских потребителей. Акции Target выросли на 1,5%, Walmart - на 1,4%.

Лидером падения в составе S&P 500 стала биотехнологическая Regeneron Pharmaceuticals Inc. (-9,8%). Ее экспериментальный препарат для лечения одной из разновидностей рака кожи не достиг поставленных целей в ходе клинических испытаний среди пациентов с поздней стадией заболевания.

Бумаги энергетической Dominion Energy подорожали на 9,4% на новостях о ее предстоящем слиянии с конкурирующей NextEra, акции которой упали в цене на 4,6%.

Нефтяные компании Exxon Mobil (SPB: XOM) и Chevron Corp. (SPB: CVX) завершили торги подъемом котировок на 1,6% и 2,6% соответственно.

Dow Jones Industrial Average по итогам сессии поднялся на 0,32% - до 49686,12 пункта.

Значение Standard & Poor''s 500 уменьшилось на 0,07% - до 7403,05 пункта.

Индекс Nasdaq Composite потерял 0,51% и закрылся на отметке 26090,73 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой тенденции.

Японский Nikkei 225 к 8:36 мск уменьшился на 0,5% вслед за акциями представителей технологической сферы. Снижение индекса продолжается уже четвертую сессию подряд.

"Рынок пытается определить, как долго продлится падение акций американских технологических компаний", - полагает главный стратег Daiwa Securities Юго Цубои. По его словам, "инвесторы также хотят увидеть отчетность Nvidia", которая будет опубликована в среду.

Котировки акций SoftBank Group упали на 5,2%, Advantest - на 3,8%, Tokyo Electron - на 3,7%, Lasertec Corp. - на 6,4%, Renesas Electronics Corp. - на 5,9%, Socionext Inc. - на 4,9%, Kioxia - на 3,3%.

В то же время наиболее существенный подъем показывают бумаги разработчиков видеоигр Konami и Bandai Namco - на 9,4% и 8,6% соответственно.

Экономика Японии в первом квартале выросла на 0,5% относительно предыдущих трех месяцев, по предварительным данным правительства. В четвертом квартале 2025 года ВВП, согласно пересмотренным данным, увеличился на 0,2%, а не 0,3%, как сообщалось ранее.

Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,4% в январе-марте, сообщает Trading Economics.

Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%.

Лидерами повышения на Гонконгской фондовой бирже выступают акции интернет-гиганта Tencent (SPB: 700), подорожавшие на 2,3%. Также выросла стоимость нефтяной CNOOC - на 2%, производителя игрушек Pop Mart International Group - на 1,8%, разработчика видеоигр Netease Inc. (SPB: NTES) - на 1,4%, Bank of China - на 1,3%, Industrial & Commercial Bank of China - на 1,2%.

Наиболее значительное снижение демонстрируют котировки бумаг производителя электромобилей Li Auto (SPB: LI) - на 4,5%, чипмейкера Semiconductor Manufacturing International Corp. - на 3,6%, золотодобывающих Laopu Gold и Zijin Mining Group - на 3,6% и 2,9% соответственно.

Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:32 мск упало на 2,6%.

Котировки бумаг одного из крупнейших в мире производителей чипов и смартфонов Samsung Electronics снизились на 1,4%, еще одного чипмейкера SK Hynix - на 4,7%, автомобильной Hyundai Motor - на 9,2%, производителя цветных металлов Korea Zinc - на 4,5%, сталелитейной Posco - на 5,4%, производителя аккумуляторов LG Energy Solution - на 1,7%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 1%.

Акции ALS, которая предоставляет услуги по тестированию и лабораторным исследованиям, подскочили в цене более чем на 6% и являются лидером роста. Аналитики Morgan Stanley, Macquarie и UBS подтвердили рекомендацию "покупать" для бумаг компании.

Между тем капитализация крупнейших горнодобывающих компаний мира BHP и Rio Tinto снизилась на 0,7% и 0,5% соответственно.

Цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 8:11 мск снижается на $2,32 (2,07%), до 109,78 за баррель. В понедельник этот контракт подорожал на $2,84 (2,6%), до $112,1 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на $1,67 (1,54%), до $106,99 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 3,24% (3,1%), до $108,66 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня". Политик добавил, что надеется, что ему в итоге не придется возобновлять операцию против Ирана, но подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

В понедельник агентство Тасним со ссылкой на источник сообщило, что иранская сторона передала пакистанцам, выступающим посредниками в урегулировании конфликта, новую версию предложения по урегулированию. Портал Axios со ссылкой на источники передавал, что власти США не удовлетворены новой версией предложений.

"Сигналы от Трампа ослабили непосредственное напряжение, но фундаментальные риски никуда не делись, - отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Теперь рынок хочет понять, являются ли комментарии Трампа началом перехода к деэскалации, или это всего лишь тактическая пауза".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


19 мая 2026 года 19:44
Рынок акций РФ провел торги во вторник в консолидации в ожидании новостей по "Газпрому"
Москва. 19 мая. Российский рынок акций провел основные торги во вторник в консолидационном боковике при смешанной динамике цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок, просевшей нефти (июльский фьючерс на Brent торгуется у $111 за баррель) из-за приостановки ударов США по Ирану, а также на фоне ожиданий новостей по дивидендам "Газпрома" (MOEX: GAZP) и итогов визита президента РФ Владимира Путина в Китай, где вероятны новые соглашения по энергетическому сотрудничеству.    читать дальше
19 мая 2026 года 19:34
Рубль во вторник вырос в паре с юанем, обновил максимумы с начала февраля 2023 года
Москва. 19 мая. Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торговой сессии во вторник, рубль вырос на фоне высоких цен на нефть. Поддержку рублю также оказала подготовка компаний-экспортеров к налоговым выплатам мая. Согласно календарю Федеральной налоговой службы, в следующий четверг, 28 мая, им предстоит перечислить в бюджет НДФЛ, страховые взносы, НДПИ, НДС и акцизы.    читать дальше
19 мая 2026 года 19:04
"Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций Х5
Аналитическая компания "Эйлер" подтверждает рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной ценой 3500 руб. за бумагу на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 45%, сообщается в материале аналитиков Николая Ковалева и Антона Соловкина. Совет...    читать дальше
19 мая 2026 года 18:42
"Финам" понизил рейтинг "префов" Россети Ленэнерго до "держать"
"Финам" понизил рейтинг привилегированных акций "Россети Ленэнерго" с "покупать" до "держать", сохранив целевую цену на уровне 395,6 руб., что предполагает потенциал роста 3,6%, говорится в материале аналитика инвесткомпании Максима Абрамова. "С момента публикации нашей идеи акции компании выросли...    читать дальше
19 мая 2026 года 18:16
"Финам" повысил рейтинг акций Yutong Bus до "покупать"
"Финам" повысил рейтинг акций Yutong Bus до "покупать" с целевой ценой CNY 37,23 за бумагу, что предполагает потенциал роста на 15,3% от текущего уровня, говорится в материале инвесткомпании. "С пиков марта котировки снизились на 16% на фоне отчета за 1К 2026, результаты которого оказались хуже...    читать дальше
19 мая 2026 года 17:37
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций Северстали, НЛМК и ММК
"Т-Инвестиции" сохраняют рекомендацию "держать" для акций "Северстали", "НЛМК" и "ММК", полагая, что отчетность компаний за 2К26 все еще будет скромной, говорится в комментарии аналитиков брокера. "С начала 2026 года мировые цены на сталь прибавили 8-15%, достигнув максимума с конца 2024-го, -...    читать дальше
19 мая 2026 года 17:02
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Nextpower до $146
Freedom Finance Global повысил прогнозную цену акций Nextpower Inc. со $125 до $146, сохранив рекомендацию на уровне "держать", сообщается в комментарии аналитиков. Компания отчиталась лучше ожиданий, чему способствовали устойчивый спрос на солнечную энергетику в США, сильная динамика новых...    читать дальше
19 мая 2026 года 16:04
"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать"
"Финам" сохраняет рейтинг акций Applied Materials на уровне "держать" и целевую цену $401,2 за штуку, что предполагает потенциал снижения на 6,3%, сообщается в аналитическом материале инвесткомпании. "На фоне позитивной конъюнктуры в глобальной полупроводниковой отрасли, связанной прежде всего с...    читать дальше
19 мая 2026 года 15:31
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Sky Harbour Group до $12,60
Freedom Finance Global понизил целевую цену акций Sky Harbour Group до $12,60, сохранив рекомендацию на уровне "покупать", сообщается в комментарии аналитиков. Потенциал роста составляет порядка 34%. Компания представила результаты за 1К2026 ниже ожиданий экспертов, что было обусловлено...    читать дальше
19 мая 2026 года 15:01
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций X5
"Велес Капитал" сохраняет рекомендацию "покупать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с целевой ценой 3603 руб. за бумагу, говорится в комментарии ведущего аналитика инвесткомпании Артема Михайлина. Наблюдательный совет X5 рекомендовал дивиденды за 2025 год в размере 245 руб. на акцию...    читать дальше
19 мая 2026 года 14:36
Акции Транснефти интересны для покупки с горизонтом инвестирования 2 месяца - "СберИнвестиции"
Акции "Транснефти" интересны для покупки с горизонтом инвестирования 2 месяца и ожидаемой доходностью 10%, сообщается в комментарии аналитиков "СберИнвестиций". Эксперты рекомендуют купить бумаги до объявления дивиденда, а продать - до дивидендной отсечки. Главный драйвер роста - ожидание высоких...    читать дальше
19 мая 2026 года 14:06
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций X5
Freedom Finance Global подтверждает рекомендацию "держать" для акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) с прогнозной стоимостью на уровне 3000 рублей за штуку, сообщается в материале аналитика Владимира Чернова. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал выплатить дивиденды за 2025 год в размере...    читать дальше
19 мая 2026 года 13:29
Инвестбанк "Синара" понизил прогноз среднего курса рубля на 2026г до 81 руб./$1
Инвестиционный банк "Синара" понизил прогноз среднего курса пары доллар/рубль на текущий год с 85 до 81 руб./$1, сообщается в материале аналитиков. "Национальная валюта за первые пять месяцев текущего года показала динамику сверх ожиданий, и мы понижаем прогноз по среднему курсу пары USD/RUB в...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:56
ПСБ подтверждает прогнозную цену акций X5 на уровне 4220 руб
Банк ПСБ подтверждает прогнозную стоимость акций ПАО "Корпоративный центр ИКС 5" (X5) на уровне 4220 рублей за штуку в долгосрочной перспективе, сообщается в комментарии аналитиков. Наблюдательный совет эмитента рекомендовал дивиденды в размере 245 руб. на акцию (доходность - около 10%). "Мы...    читать дальше
19 мая 2026 года 12:25
Акции NextEra привлекательны для покупки на текущей коррекции - "Финам"
Акции NextEra Energy привлекательны для покупки на фоне текущей коррекции вниз их котировок, говорится в материале аналитика отдела анализа акций "Финама" Максима Абрамова. Американские энергетические компании NextEra Energy и Dominion Energy Inc. объявили о слиянии в рамках сделки объемом порядка...    читать дальше
