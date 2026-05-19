Рубль утром укрепляется в паре с юанем при подготовке экспортеров к налоговым выплатам мая

Москва. 19 мая. Китайский юань упал на Московской бирже при открытии торгов во вторник. Рубль дорожает в условиях старта подготовки компаний-экспортеров к налоговому периоду мая и на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 10,5235 руб. (-8,8 коп. к уровню предыдущего закрытия). Юань находится на минимальных отметках с начала февраля 2023 года. Китайская валюта при этом оказалась на 10,44 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс валютной пары юань/рубль протестирует поддержку на уровне 10,5 руб. в ближайшие торговые сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Богдан Зварич.

Причины укрепления рубля остаются прежними, указывает эксперт: навес предложения валюты со стороны экспортеров при слабом спросе со стороны импортеров и населения и при небольших объемах покупок в рамках бюджетного правила, которых не хватает для восстановления баланса на рынке.

"Видим в такой ситуации потенциал для дальнейшего отката пары юань/рубль, ожидая тестирования в ближайшие сессии поддержки на уровне 10,5 руб./юань. При этом ближе к концу недели китайская валюта может уйти под данную отметку на фоне появления дополнительного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходится на 28 мая", - пишет Зварич в комментарии.

Цены на нефть эталонных марок демонстрируют смешанную динамику во вторник утром после активного подъема по итогам предыдущей сессии. В понедельник Brent подорожала на 2,6%, WTI - на 3,1%.

Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:05 мск снижается на 1,41%, до $110,51 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли в цене к этому времени на 1,54%, до $108,63 за баррель.

Президент США Дональд Трамп заявил, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал отложить атаку на Иран на "два или три дня".

Агентство "Тасним" со ссылкой на источник сообщило, что иранская сторона передала пакистанцам, выступающим посредниками в урегулировании конфликта, новую версию предложения по урегулированию. Портал Axios со ссылкой на источники передавал, что власти США не удовлетворены новой версией предложений.

Дисконты на российскую нефть Urals с отгрузкой в российских портах в первой половине мая снижаются на $1,2-1,5 за баррель по сравнению с дисконтами по итогам полного апреля, при поставке в азиатские порты премии сокращаются, свидетельствуют данные ценового агентства Argus, с которыми ознакомился "Интерфакс".

По расчетам "Интерфакса", пока цена для расчета налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) в мае складывается на уровне $88,16 за баррель.