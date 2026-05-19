Рынок ОФЗ не готов идти на опережение действий ЦБ РФ со ставкой - ПСБ

Пространство для снижения ключевой ставки Банка России в июне 2026 года сохраняется, однако рынок рублевых гособлигаций по-прежнему не готов действовать на опережение, говорится в материале управляющего по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Дмитрия Грицкевича.

Индекс RGBI застыл вблизи отметки 119,5 пунктов, констатирует эксперт.

С одной стороны, жесткая денежно-кредитная политика дает свои плоды - инфляция в марте замедлилась до 5,58% (ниже ожиданий ЦБ), а ВВП РФ за I квартал 2026 года снизился на 0,2%.

С другой, отмечает эксперт, перед рынком стоит существенная неопределенность с параметрами бюджета - опережающие госрасходы в начале года являются для монетарной политики проинфляционным фактором, в то время как риск их увеличения в рамках пересмотра параметров бюджета (и увеличения заимствований ОФЗ), заметно вырос. Реализация данного сценария вынудит ЦБ как минимум замедлить скорость снижения ставки, в то время как дополнительное предложение госбумаг будет сдерживать рост котировок.

Таким образом, указывает Грицкевич, долговой рынок с момента апрельского заседания регулятора нащупал равновесие на фоне действия разнонаправленных факторов, в котором он вполне может пребывать до очередного заседания 19 июня 2026 года.

"Считаем, что пространство для снижения ключевой ставки на 50 базисных пунктов сохраняется. Это повысит привлекательность длинных и среднесрочных ОФЗ (которые уже сейчас дают премию по доходности к RUONIA)", - пишет аналитик ПСБ в обзоре.

