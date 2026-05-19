Рубль может продолжить укрепление в ближайшие недели - "Алор Брокер"

Рубль может продолжить укрепление в ближайшие торговые недели, считает главный аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин.

Эксперт отмечает, что на валютном рынке продолжается укрепление рубля к юаню и доллару, и нынешние уровни - это пока не предел.

"Осадить" рубль сможет только Минфин, если в июне резко увеличит объем покупок юаней в рамках бюджетного правила. Пока же у рубля есть как минимум пара недель для продолжения текущего движения", - пишет Зацепин в комментарии.

