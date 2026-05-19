Мнения аналитиков
Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов
Инфляция в РФ в апреле составила 0,14%
Рост потребительских цен в апреле составил 0,14% после повышения на 0,6% в марте, сообщил Росстат. В годовом выражении инфляция замедлилась до 5,58% с 5,86% месяцем ранее. Рост цен в апреле оказался существенно ниже прогнозов аналитиков, ожидавших повышение на 0,26%
 
Кадровый дефицит в РФ к 2030 году оценивается в 3,1 млн человек
Российские отрасли могут самостоятельно практически полностью закрыть кадровый дефицит, оценивающийся в РФ к 2030 году на уровне 3,1 млн человек, за счет реализации программ повышения производительности труда. Об этом заявил вице-премьер РФ...
 
В 1-м квартале власти вывели из тени 220 тыс. работников
В России, по оценкам экспертов, от 10 млн до 15 млн человек заняты в неформальном секторе. Речь идет о сотрудниках без трудового договора, получающих зарплату полностью или частично "в конверте", а также о тех, кого оформляют как самозанятых вместо...
 
МФО перестраивают бизнес
Микрофинансовым организациям (МФО) пришлось перестраивать бизнес-модели и пересобирать линейки продуктов, чтобы адаптироваться к вступившим в силу ограничениям по оценке заемщиков при выдаче займов на сумму менее 50 000 руб., показал опрос...
 
19 мая 2026 года 09:55

Цены рублевых корпбондов во вторник не продемонстрируют яркой динамики на фоне противоречивых факторов

Москва. 19 мая. Котировки рублевых корпоративных облигаций во вторник, скорее всего, не продемонстрируют ярко выраженной динамики на фоне влияния противоречивых внешних и внутренних факторов, в том числе сохраняющейся напряженности на Ближнем Востоке, с одной стороны, и публикации в конце прошлой недели позитивных инфляционных данных, с другой стороны, полагают эксперты "Интерфакс-ЦЭА".

В понедельник вечером стало известно, что OFAC выдало 30-дневную лицензию для обеспечения наиболее уязвимых стран российской нефтью, уже находящейся в море (погруженной на танкеры - ИФ), о чем сообщил глава ведомства Скотт Бессент в социальной сети Х. Предыдущая лицензия в отношении американских санкций, разрешающая закупки российской нефти, закончила свое действие 16 мая.

Тем временем президент США Дональд Трамп в телефонном интервью New York Post вечером 18 мая заявил, что на данный момент он не желает соглашаться на компромиссы с Тегераном. "Я не готов принять что-либо прямо сейчас", - сказал он.

Чуть позже Трамп заявил в соцсети Truth Social, что после просьбы руководителей Катара, Саудовской Аравии и ОАЭ он приказал не проводить атаку на Иран, которая планировалась на вторник. Трамп проинструктировал шефа Пентагона Пита Хегсета и вооруженные силы США, чтобы атаки на Иран во вторник не было, указав быть готовыми приступить к полноценному масштабному наступлению на Иран, если приемлемого соглашения не будет.

По словам Трампа, план возобновления ударов США по Ирану поставлен на паузу на два или три дня. "Два или три дня. Речь идет о непродолжительном периоде", - сказал он журналистам в Вашингтоне. Политик добавил, что надеется, что ему в итоге не придется возобновлять операцию против Ирана, но подчеркнул, что мирное соглашение должно предусматривать отсутствие доступа Тегерана к ядерному оружию.

Американские фондовые индексы не показали единой динамики в понедельник. Участники рынка продолжали следить за геополитическими новостями, оценивая перспективы урегулирования кризиса на Ближнем Востоке. Агентство "Тасним" сообщило со ссылкой на источник, что иранская сторона передала пакистанским посредникам в конфликте между Тегераном и Вашингтоном новую версию предложений по урегулированию, и что Белый дом согласился приостановить санкции в отношении иранской нефти.

Позднее портал Axios, сославшись на американского чиновника, написал, что власти США не удовлетворены новым вариантом предложений и намерены действовать силой, если Иран не изменит позицию.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона во вторник меняются без единой тенденции. Японский Nikkei 225 к 8:36 мск снизился на 0,5% вслед за акциями представителей технологической сферы. Движение индекса вниз продолжается уже четвертую сессию подряд. Китайский индекс Shanghai Composite к 8:37 мск вырос на 0,2%, гонконгский Hang Seng - на 0,1%. Значение южнокорейского индекса Kospi к 8:32 мск упало на 2,6%. Австралийский индекс S&P/ASX 200 прибавляет 1%.

В свою очередь цены на нефть эталонных марок снижаются во вторник после активного подъема по итогам предыдущей сессии. Цена июльских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 9:20 мск уменьшается на 1,92%, до 109,95 за баррель. В понедельник этот контракт подорожал на 2,6%, до $112,1 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на июнь на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) снизились в цене к этому времени на 0,58%, до $108,03 за баррель. По итогам предыдущей сессии стоимость этих контрактов увеличилась на 3,1%, до $108,66 за баррель.

"Сигналы от Трампа ослабили непосредственное напряжение, но фундаментальные риски никуда не делись, - отметил старший рыночный аналитик KCM Trade Тим Уотерер. - Теперь рынок хочет понять, являются ли комментарии Трампа началом перехода к деэскалации, или это всего лишь тактическая пауза".

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в понедельник снизилась в 1,8 раза относительно предыдущего торгового дня, но осталась немного выше средних значений - суммарный объем торгов бондами на Мосбирже составил 15,819 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 15,6 млрд рублей. При этом котировки корпоративных облигаций продемонстрировали смешанную динамику.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 18 мая снизился всего на 0,03% и составил 121,03 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds за три дня (16-18 мая) прибавил 0,07%, поднявшись до 1288,31 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах повышения оказались облигации "Газпромбанк-001Р-19Р" (+0,29%), "РЖД-001P-06R" (+0,27%) и "Почта России БО-002P-01" (+0,21%), а в лидерах снижения - облигации "Газпромбанк-001Р-22Р" (-0,63%), "Почта России БО-002P-03" (-0,44%) и "Почта России-001Р-10" (-0,36%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что Газпромбанк (MOEX: GZPR) 21 мая начнет размещение дополнительного выпуска N3 дисконтных облигаций серии 006Р-05Р в объеме 5 млрд рублей по цене 55% от номинала. 29 апреля банк завершил размещение дополнительного выпуска N1 облигаций данной серии. Из номинального объема допвыпуска в 10 млрд рублей было размещено 48,59% эмиссии на 4,8 млрд рублей. 15 мая ГПБ завершил размещение дополнительного выпуска N2, реализовав 54,06% эмиссии на 2,7 млрд рублей. Цена доразмещения в обоих случаях также составила 55% от номинальной стоимости. Банк завершил размещение основного выпуска номинальным объемом 2 млрд рублей в марте, реализовав 83,41% займа на 1,7 млрд рублей. Цена размещения с учетом дисконта составила 53,5% от номинала. С учетом двух уже состоявшихся доразмещений в обращении находятся бумаги выпуска на 9,2 млрд рублей.

ООО "Л-Старт" 22 мая начнет размещение выпуска облигаций серии 002Р-01 со сроком обращения 4,5 года объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки ежемесячных купонов - 28,5% годовых. По выпуску предусмотрена равномерная амортизация в течение последнего года обращения, в результате чего дюрация составит около 2,45 года, а также call-опцион через два года. Облигации размещаются по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.

ПАО "Инарктика" (MOEX: AQUA) 28 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 002Р-06 объемом 3 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России плюс спред. Ориентир спреда - не выше 350 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 2 июня. Флоатер предназначен только для квалифицированных инвесторов, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

ООО "Инновационные системы пожаробезопасности" (ИСП, Тольятти) 29 мая с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии 001Р-01 объемом не более 300 млн рублей. Ориентир ставки фиксированных ежемесячных купонов - не выше 23% годовых, что соответствует доходности к погашению на уровне не выше 25,59% годовых. Техразмещение запланировано на 3 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам после прохождения теста N6. Московская биржа 7 мая зарегистрировала программу облигаций "ИСП" серии 001Р объемом 10 млрд рублей.

АО "Трансмашхолдинг" (ТМХ) 2 июня с 11:00 до 15:00 мск планирует провести сбор заявок на выпуск 3-летних облигаций серии ПБО-08 планируемым объемом 20 млрд рублей. По выпуску будут выплачиваться плавающие ежемесячные купоны, определяемые как сумма доходов за каждый день купонного периода исходя из ключевой ставки Банка России ис плюс спред. Ориентир спреда - не выше 210 базисных пунктов. Техразмещение запланировано на 4 июня. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при условии прохождения теста N8, а также удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов. В апреле эмитент увеличил объем программы биржевых облигаций серии П01-БО со 100 млрд рублей до 200 млрд рублей, изменения зарегистрировала Московская биржа.

ПАО "ФСК-Россети" (MOEX: FEES) определило ставку 51-го купона облигаций 30-й и 34-й серий с погашением в октябре 2048 года в размере 6,58% годовых. Компания в декабре 2013 года разместила облигации данных выпусков на общую сумму 24 млрд рублей. Объем бондов 34-й серии - 14 млрд рублей, 30-й серии - 10 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставки 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависят от индекса потребительских цен и определяются как уровень инфляции за год + 1%. Бумаги имеют квартальные купоны. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта.

ООО "Пионер-лизинг" установило ставку 50-го купона облигаций 1-й серии на уровне 22,9% годовых. Размещение 10-летнего выпуска объемом 400 млн рублей началось 7 июня 2022 года и закончилось 23 мая 2023 года, бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Ставка 1-го купона была установлена на уровне 19,18% годовых. Ставки последующих купонов переменные и определяются исходя из значения срочной 6-месячной процентной ставки RUONIA + 7%. Купоны ежемесячные.

ООО "Икс 5 (MOEX: X5) Финанс" приняло решение 2 июня досрочно погасить выпуск облигаций серии 003Р-03 объемом 10 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 10-го купонного периода. Десятилетние облигации были размещены в декабре 2023 года по ставке квартального купона 12,9% годовых до оферты с исполнением 5 июня 2026 года, которую эмитент заменил call-опционом.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
 


