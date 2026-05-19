Юань протестирует поддержку на уровне 10,5 руб. в ближайшие дни - ПСБ

Курс валютной пары юань/рубль протестирует поддержку на уровне 10,5 руб. за юань в ближайшие торговые сессии, прогнозирует управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Причины укрепления рубля остаются прежними, указывает эксперт - навес предложения со стороны экспортеров при слабом спросе со стороны импортеров и населения и небольших объемах покупок в рамках бюджетного правила, которых не хватает для восстановления баланса на рынке.

"Видим в такой ситуации потенциал для дальнейшего отката пары юань/рубль, ожидая тестирования в ближайшие сессии поддержки на уровне 10,5 рубля. При этом ближе к концу недели китайская валюта может уйти под данную отметку на фоне появления дополнительного предложения валюты со стороны экспортеров в рамках подготовки к пику налоговых выплат, который приходятся на 28 мая", - пишет Зварич в комментарии.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.