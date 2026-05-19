"Финам" сохраняет рейтинг "держать" для акций Bristol Myers Squibb с прогнозной стоимостью на уровне $60,9 за штуку, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Компания отчиталась за первый квартал 2026 года с уверенным превышением прогнозов по выручке и чистой прибыли. Несмотря на удачный отчет, на наш взгляд, актуальные перспективы "пайплайна" на ближайший год уже заложены в цену акций, которые успели принести доходность 24% за двенадцать месяцев. Бумаги торгуются с дисконтом лишь 6,8% относительно аналогов по прогнозным мультипликаторам P/E и EV/EBITDA (NTM)", - пишет эксперт.

Bristol Myers Squibb - американская биофармацевтическая компания, базирующаяся в Нью-Йорке. Ведет деятельность по шести ключевым направлениям: онкология, иммунология, гематология, кардиология, фиброзы и неврология.

