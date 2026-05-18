Рынок акций РФ начал неделю с роста к 2670п по индексу МосБиржи во главе с "Газпромом", упали бумаги ЮГК

Москва. 18 мая. Российский рынок акций начал неделю с роста на фоне данных Росстата о замедлении инфляции в РФ и подорожавшей нефти (июльский фьючерс на Brent поднялся к $111 за баррель) из-за напряженности на Ближнем Востоке. Индекс МосБиржи поднялся в район 2670 пунктов, при этом локомотивом роста выступили бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+2,6%) на фоне ожиданий визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

По итогам основных торгов индекс МосБиржи составил 2668,22 пункта (+1,3%), индекс РТС - 1161,78 пункта (+2,4%). Также лидировали в росте акции "Татнефти" (MOEX: TATN) (+3,8%), "Хэдхантера" (SPB: HEAD) (+3,2%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+2,1%), но упали акции ПАО "Южуралзолото" (MOEX: UGLD) (ЮГК) (-9,7%) из-за отсутствия покупателей госпакета бумаг на аукционе.

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 19 мая, составил 72,3497 руб. (-77,78 копейки).

Подорожали также акции "Совкомфлота" (MOEX: FLOT) (+2,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,9%), "Яндекса" (MOEX: YDEX) (+1,7%), "Московской биржи" (MOEX: MOEX) (+1,6%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,6% и +1,8% "префы"), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+1,6%), "ВК" (MOEX: VKCO) (+1,2%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (+0,8% и +0,8% "префы"), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,8%), ВТБ (MOEX: VTBR) (+0,6%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,5%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,4%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,4%), "Группы компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (+0,2%), "Т-Технологии" (MOEX: T) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

Аукцион по продаже 67,2% акций ПАО "Южуралзолото" и других активов, входящих в группу ЮГК, которые ранее были обращены в собственность РФ по решению суда, признан несостоявшимся из-за отсутствия заявок, следует из сообщения в системе ГИС "Торги". Сбор заявок от потенциальных претендентов проходил с 8 мая по 15 мая, сами торги должны были пройти 18 мая.

Подешевели также акции "ФосАгро" (MOEX: PHOR) (-1,4%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,8%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,3%), "Русала" (MOEX: RUAL) (-0,2%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-0,1%).

Акции "Полюса" (MOEX: PLZL) (-0,5%, до 2105,8 рубля) просели после отсечки на бирже годовых дивидендов (выплаты - 56,8 рубля на бумагу).

Согласно вышедшим вечером в минувшую пятницу данным Росстата, инфляция в России в апреле 2026 года составила 0,14% после 0,60% в марте, 0,73% в феврале и 1,62% в январе. За январь-апрель текущего года цены в РФ выросли на 3,11%. Рост потребительских цен в апреле оказался существенно ниже ожиданий аналитиков - консенсус-прогноз опрошенных "Интерфаксом" экономистов на месяц равнялся 0,26%; он оказался ниже и недельной динамики, указывавшей на рост цен в апреле на 0,22%. Годовая инфляция, по данным Росстата, в апреле 2026 года замедлилась до 5,58% (аналитики ожидали 5,71%) с 5,86% на конец марта.

Росстат одновременно в пятницу опубликовал данные по инфляции с 5 по 12 мая (из-за праздника наблюдение за 8 дней): рост потребительских цен в РФ составил 0,07% после снижения на 0,02% с 28 апреля по 4 мая, роста цен на 0,05% с 21 по 27 апреля, на 0,01% с 14 по 20 апреля, 0,00% с 7 по 13 апреля. Исходя из данных за 12 дней мая этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 12 мая замедлилась до 5,56% с 5,58% на конец апреля, если ее высчитывать из недельной динамики.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил в понедельник, что у Кремля самые серьезные ожидания от предстоящего визита президента РФ Владимира Путина в Китай.

Также Песков заявил, что Кремль рассчитывает на возобновление мирного переговорного процесса по Украине и надеется, что США продолжат свои посреднические усилия. "В настоящее время мирный процесс находится на паузе, мы рассчитываем, что он будет все-таки возобновлен и что наши американские коллеги продолжат свои посреднические усилия", - сказал Песков журналистам, комментируя заявление президента США Дональда Трампа о том, что недавний удар ВС РФ по объектам в Киеве может затруднить мирный процесс.

Как подчеркнул Песков, "удары наших Вооруженных сил осуществляются только по военным и околовоенным целям".

Помощник главы российского государства Юрий Ушаков сообщил в понедельник, что в ходе официального визита Путина в Китай 19-20 мая будет подробно обсуждаться тема газопровода "Сила Сибири 2". "Эта тема будет обсуждаться очень подробно. Она в повестке дня есть, и мы настроены серьезно обсудить этот вопрос", - сказал он журналистам, отвечая на вопрос, могут ли в ходе визита Путина быть подписаны какие-то документы по "Силе Сибири 2".

По словам Ушакова, президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин вечером 20 мая проведут важную беседу за чаем, в ходе которой обсудят актуальные вопросы международной повестки дня. "Завершит рабочую программу весьма важная беседа с председателем КНР за чаем. На нее приглашены всего лишь по четыре человека с каждой стороны. Она будет сосредотачиваться на обсуждении актуальных вопросов международной повестки дня", - сказал Ушаков журналистам. Он отметил, что это будет "одно из важнейший мероприятий в ходе визита".

Также Ушаков сообщил, что Путин и Си в этом году встретятся еще трижды - на саммите ШОС в Бишкеке 31 августа - 1 сентября, саммите БРИКС в Нью-Дели 12-13 сентября и саммите АТЭС в Шэньчжэне 18-19 ноября.

По словам эксперта по фондовому рынку компании "БКС Мир инвестиций" Андрея Смирнова, ключевой фактор - геополитический - поддерживает высокую неопределенность на рынке: о возобновлении переговоров по Украине ничего не сообщается. К тому же рубль усилился еще больше, что негативно для акций экспортеров, доминирующих в составе индекса. В то же время нефть остается дорогой, Brent держится выше $110 за баррель. Акции "Газпрома" в начале недели выглядели лучше рынка и поддержали широкий индекс. Спрос на бумаги компании объясняется предстоящим официальным визитом президента РФ в Китай, в ходе переговоров могут проясниться перспективы энергетического сотрудничества, в том числе по реализации "Силы Сибири 2", отмечает эксперт.

Во вторник Банк России обновит данные по инфляционным ожиданиям и потребительским настроениям. Без новых вводных в части геополитики можно ожидать сохранения движения индекса МосБиржи в пределах 2600-2700 пунктов, считает Смирнов.

По оценке портфельного управляющего УК "Первая" Максима Федосова, в базовом сценарии на этой неделе ожидается продолжение боковой динамики с высокой зависимостью от геополитических новостей. К тому же приближение налоговой недели может способствовать сильному рублю, сдерживающему рост рынка акций. Во вторник, 19 мая, состоится совет директоров "Газпрома" по дивидендам за 2025 год. На годовом очередном собрании акционеров (ГОСА) "Группы Астра" (MOEX: ASTR) будет обсуждаться вопрос о выплате дивидендов за 2024 год (около 4,68 руб./акция), состоится дивидендная отсечка по акциям "Фикс Прайс" (MOEX: FIXR) (выплата в размере 0,11 руб./акция).

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, акции ЮГК рухнули после новостей о несостоявшемся аукционе по продаже госпакета компании из-за отсутствия заявок. Во вторник, 19 мая, Росимущество планирует объявить голландский аукцион по ЮГК с понижением начальной цены до 50%.

Интерес к акциям "ДВМП" (MOEX: FESH), ТМК, "Газпрома", "Роснефти" и других связанных с энергетикой компаний, очевидно, обеспечивался ожиданиями визита Путина в Китай 19-20 мая и надеждами на заключение новых соглашений в нефтегазовой сфере. Так, по словам Ушакова, в состав российской делегации войдут высокопоставленные чиновники, главы крупнейших банков и компаний, включая "Роснефть", "Газпром" и "НОВАТЭК". "Газпром" во вторник также проведет заседание совета директоров по дивидендам за 2025 год: объявления о выплатах, несмотря на положительный годовой финансовый результат, впрочем, не ожидается.

Индексы МосБиржи и РТС приблизились к сопротивлениям 2685 и 1165 пунктов соответственно. Долларовый индикатор в условиях сильного рубля находился вплотную к пикам апреля. Если надежды "быков" на укрепление энергетического сотрудничества РФ-КНР оправдаются, то как минимум краткосрочный восходящий тренд в РФ может получить продолжение, после чего, однако, участники наверняка вернутся к оценке монетарных и геополитических факторов, полагает Кожухова.

Как отмечает инвестиционный стратег ИК "Гарда Капитал" Александр Бахтин, в начале торгов индекс МосБиржи оставался под давлением продавцов, но уже днем индикатор вышел в плюс в основном за счет подъема тяжеловесных акций "Газпрома" - возможное обсуждение главами России и Китая развития проекта "Сила Сибири 2" поддерживает внимание к акциям концерна.

В целом сантимент на рынке сдержанный. Несмотря на взлет нефтяных цен почти на 60% за три месяца, индекс МосБиржи за этот же период снизился на 5%. Полноценно воспользоваться благоприятной внешней конъюнктурой российским экспортерам мешают санкции, повреждения НПЗ и портовой инфраструктуры, а также крепкий рубль. За весну российская валюта укрепилась более чем на 5% и обновила максимумы к доллару за три года.

Поддержку рублю по-прежнему оказывают высокие реальные ставки в экономике и дисбаланс между предложением инвалюты и спросом на нее. Приток валюты обеспечивается более высокими весенними ценами на нефть. При этом спрос остается сдержанным: импортное кредитование все еще ограничено, а объем покупок валюты Минфином по бюджетному правилу в мае оказался значительно ниже ожиданий. Завершение налогового периода, накопленная техническая перепроданность валюты и ожидаемое увеличение покупок валюты Минфином способны развернуть ситуацию, но это перспектива первых чисел июня. До тех пор доллар еще может побывать ниже 72 руб./$1, считает эксперт.

Что касается ключевой ставки ЦБ, то после публикации пятничных данных Росстата вероятность ее снижения в конце июня на 50 б.п. (до 14% годовых) выглядит более высокой. Впрочем, до июньского заседания еще немало времени. По-прежнему высокие инфляционные ожидания населения, вероятное летнее восстановление спроса на иностранную валюту и глобальные проинфляционные риски, связанные с устойчивым ростом цен на топливо, продовольствие и удобрения из-за конфликта на Ближнем Востоке, могут удерживать ЦБ от более решительных шагов, полагает Бахтин.

Пока рубль остается сильным, а признаков деэскалации украинского конфликта не видно, индекс МосБиржи, вероятно, продолжит двигаться в боковике на уровне 2580-2680 пунктов, заключил представитель ИК "Гарда Капитал".

В Азии в понедельник преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1%, австралийский ASX - на 1,5%, южнокорейский Kospi вырос на 0,3%, китайский Shanghai Composite просел на 0,1%, гонконгский Hang Seng - на 1,1%), выросла Европа (индексы CAC 40, DAX, FTSE прибавили 1,1-1,6%), но проседают США (индексы к 19:00 МСК снизились на 0,04-0,8% во главе с Nasdaq).

Негативное влияние на динамику азиатских площадок оказало разочарование инвесторов результатами американо-китайских переговоров, которые не привели к прорывам в сфере торговли или в урегулировании конфликта на Ближнем Востоке.

Статданные из Китая, обнародованные в понедельник, показали, что экономика страны чувствует на себе негативные последствия конфликта вокруг Ирана.

Объем промышленного производства в Китае в апреле увеличился на 4,1% в годовом выражении, свидетельствуют данные Государственного статистического управления. Темпы роста замедлились по сравнению с 5,7% в марте и были самыми низкими с июля 2023 года, что обусловлено негативными последствиями ближневосточного кризиса для экономики страны. Консенсус-прогноз аналитиков, опрошенных Trading Economics, предполагал повышение промпроизводства на 5,9%.

Розничные продажи в стране в прошлом месяце повысились лишь на 0,2% в годовом выражении - минимально с декабря 2022 года. Рост замедлился по сравнению с 1,7% в марте и был существенно ниже ожидавшихся экспертами 2%.

Безработица в Китае в апреле уменьшилась до 5,2% (прогноз рынка - 5,3%) с 5,4% месяцем ранее.

На нефтяном рынке вечером в понедельник цены вернулись к росту после локальной коррекции, игроки опасаются новой эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость июльских фьючерсов на Brent к 19:00 МСК составила $110,94 за баррель (+1,6% и +3,4% в пятницу), июньская цена фьючерса на WTI - $106,86 за баррель (+1,4% и +4,2% в пятницу).

Локальное снижение нефти последовало за сообщениями иранского агентства "Тасним" о том, что Вашингтон согласился приостановить санкции в отношении иранской нефти и может полностью отменить их в рамках урегулирования конфликта.

Впоследствии портал Axios написал со ссылкой на источники, что власти США не удовлетворены новой версией иранских предложений по достижению соглашения между Вашингтоном и Тегераном и не намерены смягчать санкции против Ирана.

По словам собеседников Axios, иранское контрпредложение, переданное через пакистанских посредников в ночь на понедельник, содержит только символические улучшения. Тегеран уделил внимание заверениям, что не будет добиваться получения ядерного оружия, но не дал четких обязательств приостановить обогащение урана и передать запасы таких ядерных материалов.

Во вторник американский президент Дональд Трамп, как ожидается, соберет команду по нацбезопасности для обсуждения военных вариантов действий в отношении Ирана. Если Иран не изменит позицию, то США придется действовать силой, сообщил один из источников Axios.

Между тем глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль предупредил, что коммерческие запасы нефти в мире быстро истощаются на фоне конфликта на Ближнем Востоке и блокировки Ормузского пролива и что их осталось всего на несколько недель. Решение стран МЭА высвободить более 400 млн баррелей из своих стратегических резервов добавило на рынок около 2,5 млн б/с, однако "эти запасы не бесконечны", приводит его слова Reuters.

Во "втором эшелоне" на Мосбирже выросли акции "МГТС" (MOEX: MGTS) (+13,3% и +13,2% "префы"), ПАО "Дальневосточное морское пароходство" (+7,6%), "Белона" (MOEX: BLNG) (+6,7%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+5,2%), ПАО "Россети Ленэнерго" (MOEX: LSNG) (+4,3%), ПАО "Группа Астра" (+3,4%), банка "Уралсиб" (MOEX: USBN) (+3,3%), расписки "О''Кей" (MOEX: OKEY) (+3,3%).

Подешевели акции ПАО "Россети Северо-Запад" (MOEX: MRKZ) (-8%), ПАО "Евротранс" (MOEX: EUTR) (-6,9%), ПАО "Россети Сибирь" (MOEX: MRKS) (-4%), ПАО "Россети Томск" (MOEX: TORS) (-3,4%), ПАО "Глоракс" (MOEX: GLRX) (-3,4%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (-2,9%), ПАО "Россети Центр и Приволжье" (MOEX: MRKP) (-2,9%), МКПАО "Фикс Прайс" (-2,9%), "Красноярскэнергосбыта" (MOEX: KRSB) (-2,5% и -2,5% "префы").

Совет директоров подконтрольного АФК "Система" лесопромышленного холдинга Segezha Group (MOEX: SGZH) (-2,4%) ожидаемо рекомендовал акционерам на годовом собрании отказаться от дивидендов по итогам убыточного 2025 года. Годовое собрание акционеров Segezha должно пройти в очно-заочной форме 30 июня.

Совет директоров ПАО "Россети Юг" (MOEX: MRKY) (-2,3%, до 0,0796 рубля) рекомендовал акционерам утвердить решение о выплате дивидендов по итогам 2025 года в размере 0,0038 рубля на одну обыкновенную акцию, говорится в сообщении компании.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 19:00 МСК составил 54,02 млрд рублей (из них 7,37 млрд рублей пришлось на акции "Газпрома", 5,27 млрд рублей на обыкновенные бумаги Сбербанка и 2,91 млрд рублей на акции ЮГК).