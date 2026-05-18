SberCIB рекомендует "покупать" акции HeadHunter с прогнозной ценой 4400 руб

SberCIB Investment Research рекомендует "покупать" акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) с прогнозной стоимостью на уровне 4400 рублей за штуку, сообщается в комментарии аналитиков.

Результаты эмитента за 1К26 оказались нейтральными - основной бизнес все еще находится под давлением, но ситуация постепенно стабилизируется, констатируют эксперты.

Они отмечают устойчивую рентабельность бизнеса, а программа обратного выкупа бумаг, по мнению аналитиков, может поддержать котировкив ближайший год и значимо увеличить в будущем денежный поток на акцию.

"Оценка - "покупать", целевая цена - 4400 рублей", - указывают в SberCIB.

