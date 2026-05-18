Мнения аналитиков
18 мая 2026 года 16:51
Прогнозная цена акций HeadHunter - 4160 руб. - ПСБ
Прогнозная стоимость акций МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) на горизонте года составляет 4160 рублей за штуку, прогнозирует эксперт банка ПСБ Екатерина Крылова. Эмитент представил сдержанные финансовые результаты за первый квартал 2026 года на фоне сложной макроэкономической конъюнктуры и календарного фактора, на уровне ожидания рынка, констатирует эксперт. Компания, несмотря на временное замедление, сохраняет статус устойчивого монополиста с высокой рентабельностью и отрицательным чистым долгом, генерирует сильный денежный поток, сохраняет планы по выплате 60-100% скорр. чистой прибыли в виде дивидендов и запускает с текущего месяца программу buyback до 15 млрд руб. на год, отмечает Крылова. "У нас положительный взгляд на "Хэдхантер", целевой уровень на двенадцать месяцев - 4160 рублей", - указывает аналитик ПСБ в комментарии. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
Опубликовано: /Интерфакс/
Ключевые слова: РОССИЯ-ХЭДХАНТЕР/HEADHUNTER-АКЦИИ-ПРОГНОЗ
