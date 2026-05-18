Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит движение в диапазоне 2580-2680п - "Гарда Капитал"

Индекс Мосбиржи, вероятно, пока продолжит боковое движение в диапазоне 2580-2680 пунктов, считает инвестиционный стратег компании "Гарда Капитал" Александр Бахтин.

Сантимент на рынке в целом сдержанный, констатирует эксперт.

Несмотря на взлет нефтяных цен почти на 60% за три месяца, индекс Мосбиржи за тот же период снизился на 5%. Полноценно воспользоваться благоприятной внешней конъюнктурой российским экспортерам мешают санкции, повреждения НПЗ и портовой инфраструктуры, а также крепкий рубль, отмечает Бахтин в обзоре.

Помимо валютного фактора, указывает он, на настроения инвесторов влияют геополитика и денежно-кредитная политика ЦБ РФ.

Президент РФ Владимир Путин посетит Китай с официальным визитом. Возможное обсуждение развития проекта "Сила Сибири 2" поддерживает внимание к акциям "Газпрома", отмечает аналитик.

Ожидается на неделе публикация квартальной отчетности МКПАО "Т-Технологии", МКПАО "Циан", "Московской биржи", ПАО "МТС" и других компаний.

В США в среду выйдут протоколы FOMC.

"Пока рубль остается сильным, а признаков деэскалации украинского конфликта не видно, индекс Мосбиржи, вероятно, продолжит двигаться в боковике на уровне 2580-2680 пунктов", - прогнозирует Бахтин.

