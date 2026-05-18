Поводов для замедления процесса снижения ставки ЦБ РФ пока нет - ПСБ

Пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки Банка России в сложившихся условиях сохраняется, при этом поводов для замедления процесса пока нет, говорится в материале аналитика банка ПСБ Дениса Попова.

Итоговая месячная статистика Росстата (апрель) снова показала, что торможение инфляции происходит с опережением ожиданий, отмечает эксперт.

Оно было обеспечено не только неожиданно сильным сезонным снижением цен на ряд продуктов питания (в марте соответствующий индекс внес отрицательный вклад в инфляцию), но и общим, уже достаточно устойчивым, замедлением ценовой динамики по широкому спектру товаров и услуг, обращает внимание Попов.

Это в значительной степени связано с охлаждением внутреннего спроса (в I квартале ВВП России снизился на 0,2%) и устойчиво крепким курсом рубля, указывает аналитик ПСБ.

Причем тенденция к торможению инфляции продолжилась и в первые двенадцать дней мая, отмечает эксперт. Оценочный уровень годовой инфляции снизился до 5,5%.

"Конечно, говорить о победе над инфляцией преждевременно. До ее закрепления у таргета в 4% еще далеко и почти по половине позиций, исследуемых на недельной основе, наблюдается довольно динамичный рост цен. Однако если на конец I квартала регулятор ждал инфляцию на уровне 6,3%, а она составила 5,9%, то на конец II квартала ЦБ озвучил прогноз 5,9%, а она уже в начале мая заметно ниже, - пишет Попов в обзоре. - Очевидно, что в таких условиях пространство для дальнейшего снижения ключевой ставки сохраняется. И поводов для замедления этого процесса пока нет".

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.