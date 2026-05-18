Альфа-банк сохраняет рейтинг "выше рынка" для акций Совкомбанка с целевой ценой 20,5 руб. за штуку, сообщается в обзоре аналитиков.

Совкомбанк опубликовал финансовые результаты по МСФО за 1К26. Чистая прибыль за 1К26 составила 19,7 млрд руб. (+10% кв/кв, +57% г/г) при ROE на уровне 20%, превзойдя ожидания экспертов Альфа-банка и консенсус-прогноз Интерфакса (19,0-19,4 млрд руб.).

"Мы видим, что процентная маржа восстанавливается четвертый квартал подряд, а стоимость риска стабилизируется на уровне 2025 года, - отмечают аналитики. - При этом менеджмент ожидает во 2П26 снижения стоимости риска при нормализации на макроуровне. Ожидается, что со 2К26 приобретенная страховая компания Капитал LIFE начнет вносить вклад в финансовые результаты банка".

В целом, на взгляд стратегов Альфа-банка, динамика прибыли в 1К26 подтверждает, что ее траектория позволяет рассчитывать на восстановление этого показателя по итогам 2026 году, вероятно, до уровней, сопоставимых с 2023 годом (95 млрд руб., ROE - 22-23%).

По их оценкам, такой сценарий предполагает P/E 2026П на уровне 3,0x и 21%-й дисконт к Сбербанку.

