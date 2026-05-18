Инвестбанк "Синара" понизил прогнозную цену АДР Alibaba до $170

Инвестиционный банк "Синара" понизил прогнозную цену АДР Alibaba Group Holding с 200$ до $170 за бумагу, сохранив рекомендацию "покупать" при 19%-ном потенциале роста, сообщается в материале аналитика Сергея Вахрамеева.

"За последний год капитализация Alibaba выросла на 7%, тогда как индекс Hang Seng прибавил 12%, - отмечает эксперт. - Мы считаем, что в оставшиеся до конца 2026 года месяцы гигант интернет-торговли покажет динамику лучше бенчмарка, в том числе благодаря отличным результатам облачного бизнеса. Ускорение роста в этом сегменте прежде всего обусловлено внедрением продуктов, связанных с ИИ".

По коэффициенту P/E 2027П Alibaba оценивается примерно с 9%-ной премией к компаниям-аналогам при гораздо больших прогнозных темпах роста чистой прибыли, подчеркивается в материале.

"После корректировки модели целевую цену по торгующимся на Московской Бирже фьючерсным расчетным контрактам на американские депозитарные расписки Alibaba снижаем до $170 за штуку, но при 19%-ном потенциале роста сохраняем рейтинг "покупать", - указывает Вахрамеев. - Основные риски мы видим в конкуренции как на внутреннем, так и на мировом рынке, ужесточении регулирования отрасли в Китае, уменьшении рыночной доли Alibaba".

