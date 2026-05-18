"Финам" присвоил рейтинг "покупать" акциям Gilead Sciences Inc. с прогнозной стоимостью $153 за штуку на горизонте 12 месяцев, что предполагает потенциал роста на 15,9% с текущих уровней, сообщается в материале ведущего аналитика отдела анализа акций Зарины Саидовой.

"Биофармацевтическая компания Gilead Sciences, в свое время совершившая революцию в терапии ВИЧ, за последние 12 месяцев принесла инвесторам доходность в размере 34%, - пишет эксперт. - Компания в этом году ожидает нескольких запусков препаратов и важные результаты финальных фаз исследований, кроме того, в конце 2025 г. Gilead договорилась с администрацией Трампа о ценообразовании, благодаря чему снизила свои риски негативного влияния регуляторной среды. На наш взгляд, ожидаемые дальнейшие продвижения по части R&D все еще не заложены в полной мере в цену акций Gilead Sciences, и потенциал роста у бумаги не исчерпан".

Gilead Sciences - биофармацевтическая компания, занимающаяся созданием и реализацией лекарственных препаратов по широкому спектру направлений медицины.

