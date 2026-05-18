Акции HeadHunter - одна из наиболее доходных историй на рынке РФ - "Газпромбанк Инвестиции"

Акции МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) являются одной из наиболее доходных историй на российском фондовом рынке, говорится в комментарии аналитиков сервиса "Газпромбанк Инвестиции".

"Динамика выручки и EBITDA эмитента отражает текущее состояние экономики и рынка труда и, на наш взгляд, укладывается в рамки годового прогноза, предполагающего улучшение показателей во втором полугодии 2026 года. Объявление программы buyback является сигналом уверенности менеджмента в фундаментальной недооценке стоимости компании и способно оказать поддержку котировкам акций, пишут эксперты. - По нашим оценкам, совокупный возврат акционерам (с учетом дивидендов и обратного выкупа) в ближайшие два года превысит 30%, что делает акции "Хэдхантера" одной из наиболее доходных историй не только в технологическом секторе, но и на российском рынке в целом".

