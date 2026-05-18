"Цифра брокер" сохраняет положительную оценку акций Совкомбанка с прогнозной стоимостью на уровне 22 рублей за штуку, сообщается в обзоре аналитиков инвестиционной компании.

Эмитент представил сильные результаты за I квартал 2026 года, констатируют эксперты.

Особо они отмечают качественное улучшение маржинальности: чистая процентная маржа растет четвертый квартал подряд, увеличившись с 4,3% до 7% в годовом сопоставлении. При этом стоимость фондирования (COF) существенно снизилась - до 12,8% против 17,4% годом ранее.

"Компания является одним из главных бенефициаров снижения ключевой ставки ЦБ РФ. Мы сохраняем положительный взгляд и целевую цену по акциям Совкомбанка на уровне 22 рублей", - говорится в материале.

