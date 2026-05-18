HeadHunter сможет предложить инвесторам в 2026г дивдоходность более 15% - "Велес Капитал"

МКПАО "Хэдхантер" (HeadHunter) сможет предложить инвесторам в 2026 году дивидендную доходность более 15%, полагает ведущий аналитик инвесткомпании "Велес Капитал" Артем Михайлин.

"HeadHunter представил слабые финансовые результаты за 1К26 по МСФО, которые оказались близки к нашим оценкам и прогнозам аналитиков, - отмечает эксперт в комментарии. - Сложная ситуация на рынке труда продолжала оказывать давление на бизнес группы вследствие чего выручка снизилась на 1,5% г/г. При этом темпы снижения замедлились, а кв/кв число клиентов в сегменте даже немного увеличилось, что может косвенно говорить о постепенной стабилизации".

Менеджмент HeadHunter не стал менять свой прогноз и по-прежнему ожидает рост выручки в текущем году в пределах 8% г/г. Прогноз может быть уточнен по итогам полугодия. Михайлин ожидает, что результаты компании улучшатся во второй половине года на фоне более благоприятной конъюнктуры рынка.

"Скор. EBITDA HeadHunter снизилась на 7% г/г, отражая снижение выручки и негативный эффект от повышения страховых взносов (расходы на персонал +14% г/г), - указывает аналитик. - Менеджмент по-прежнему уверен, что рентабельность EBITDA в этом году останется выше 50%. Компания анонсировала обратный выкуп акций на сумму до 15 млрд руб. (около 10% капитала) в течение 12 месяцев. Приобретать бумаги, как ожидается, начнут уже на следующей неделе".

Группа планирует распределить следующие дивиденды по итогам полугодия и, согласно оценкам "Велес Капитала", они составят 220-230 руб. на акцию. В инвесткомпании полагают, что в этом году HeadHunter сможет предложить инвесторам дивидендную доходность более 15%, а выкуп обеспечит дополнительный возврат капитала. Также buyback создаст предпосылки для будущего роста дивидендов на акцию.

