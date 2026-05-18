Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 73-75 руб./$1 - банк "Русский Стандарт"

Прогнозный диапазон для пары рубль/доллар на ближайшие дни составляет 73-75 руб./$1, для пары рубль/евро - 84-86 руб./EUR1, говорится в комментарии директора департамента операций на финансовых рынках банка "Русский Стандарт" Максима Тимошенко.

"По-прежнему на стороне российского рубля остаются высокие нефтяные цены, а также текущая ключевая ставка, - пишет эксперт. - Несмотря на тенденцию к ее постепенному снижению, она все еще высокая и делает рублевые активы привлекательными. В фокусе остается напряженная геополитическая обстановка".

Тем временем давление на национальную валюту, по мнению Тимошенко, может оказать прогноз Минэкономразвития РФ по российской экономике, в котором ожидания по росту ВВП на текущий год пересмотрены с 1,3% до 0,4%.

В фокусе для доллара - свежая экономическая аналитика по производственной инфляции в США, которая в апреле ускорилась до максимумов 2022 года на фоне увеличения стоимости грузоперевозок из-за ближневосточного конфликта, отмечает аналитик. Вырос в США и индекс цен производителей в США - на 1,4% м/м.

