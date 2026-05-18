Индекс Мосбиржи может продолжить снижение к 2600п - ПСБ

Индекс Мосбиржи может продолжить отступление к нижней границе диапазона 2600-2700 пунктов на текущей неделе, считает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

"Полагаем, что в начале недели рынок продолжит движение в диапазоне 2600-2700 пунктов постепенно отступая к его нижней границы при сохранении дефицита идей для покупок в целом в условиях сохраняющихся опасений относительно восстановления показателей компаний при плавном снижении ключевой ставки ЦБ РФ и крепком рубле, - пишет эксперт в комментарии. - На таком рынке стоит аккуратно подходить к выбору бумаг, фокусируясь на сильных фундаментальных и дивидендных историях. Так, отмечаем Сбербанк, ВТБ и "Транснефть". Несмотря на снижение в последние сессии, среднесрочно нам импонируют акции МКПАО "Яндекс" и МКПАО "Озон".

