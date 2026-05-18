Поводов для значимого роста рынка акций РФ нет - "Алор Брокер"

Поводов для значимого роста российского рынка акций в настоящее время нет, говорится в комментарии главного аналитика инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрея Зацепина.

Среднесрочная техническая перекупленность индекса Мосбиржи высока, не исключено продолжение отскока, но вряд ли он будет сильным, отмечает эксперт.

"По-прежнему не видим поводов для покупок акций "широким фронтом". Экономика страны выглядит плохо, новостей по переговорам с Украиной нет. В такой ситуации приобретение облигаций выглядит более привлекательно", - пишет Зацепин.

Котировки нефти растут в понедельник утром, реагируя на ужесточение риторики США и Ирана. Данный факт очень слабо поддержит акции российской нефтянки, на которые будет давить укрепляющийся рубль и отказ США продлевать "разрешение" на покупку российской нефти, указывает аналитик инвесткомпании.

С другой стороны, обращает внимание он, высокие цены на энергоносители могут сподвигнуть Китай на новые контракты с Россией в рамках намеченного визита в КНР президента РФ Владимира Путина. "Однако вероятность достижения конкретных договоренностей о скором увеличении поставок мы считаем небольшой. Поэтому не исключаем снижения прежде всего "Газпрома" "по факту" состоявшихся встреч. Рисковым инвесторам стоит готовиться к открытию "шортов" по этой бумаге", - говорится в комментарии эксперта.

